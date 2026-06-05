16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
AI Journey на ПМЭФ: От чат-бота к "цифровому коллеге" Развивать 5G одинаково важно и в корпоративном, и в частном сегменте — Т2 В Самаре хотят запустить речной экспресс Развивать 5G одинаково важно и в корпоративном, и в частном сегменте — Т2 АВТОВАЗ и Билайн договорились о сотрудничестве в сфере цифровизации и автоматизации

Транспорт и связь Экономика и бизнес

АВТОВАЗ и Билайн договорились о сотрудничестве в сфере цифровизации и автоматизации

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 272
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО "АВТОВАЗ" и Билайн (ПАО "ВымпелКом") планируют совместные проекты в области защищенной ИТ-инфраструктуры, облачных решений и телекоммуникационных технологий для задач промышленной цифровизации.

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

Соглашение о сотрудничестве подписали президент АО "АВТОВАЗ" Максим Соколов и генеральный директор Билайна (ПАО "ВымпелКом") Сергей Анохин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).

Партнерство позволит объединить компетенции АВТОВАЗа и Билайна в области промышленной цифровизации, телекоммуникационной инфраструктуры и защиты данных. Совместная работа будет направлена на повышение эффективности производственных и управленческих процессов, развитие цифровых сервисов и укрепление технологической независимости российского автопрома.

Ключевыми направлениями сотрудничества станут усиление защиты данных, внедрение гибких облачных решений, развитие мобильных сетей LTE/5G* для сервисов нового поколения, а также применение лучших практик импортозамещения и цифровой трансформации.

Максим Соколов, президент АО "АВТОВАЗ":

"На предприятиях Группы АВТОВАЗ продолжается масштабная ИТ-трансформация. После возвращения компании под контроль государства приоритетом номер один стала цифровая независимость. Для нас цифровизация - это реальный инструмент повышения эффективности производства качества автомобилей. Сотрудничество с Билайном позволит объединить отраслевую инфраструктуру партнера в сфере телекоммуникаций с нашими задачами по автоматизации процессов. Подписанное сегодня соглашение - важный шаг к построению гибкой современной ИТ-инфраструктуры, отвечающей принципам технологического суверенитета".

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна (ПАО "ВымпелКом"):

"Перед промышленностью сегодня стоят сложные задачи, требующие высокого уровня цифровой зрелости. Наше сотрудничество с АВТОВАЗом направлено на объединение компетенций Билайна в области защищенной инфраструктуры и облачных технологий с производственным опытом партнера. Рассчитываем, что совместная работа позволит предложить решения, отвечающие текущим запросам предприятия по автоматизации процессов и обеспечению технологической независимости".

*LTE (Long Term Evolution) - стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и других терминалов, работающих с данными.

5G - это пятое поколение мобильной связи (от англ. fifth generation - пятое поколение). Стандарт разработан для повышения скорости передачи данных, снижения задержек и увеличения количества подключаемых устройств по сравнению с предыдущими поколениями.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5