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Инфраструктура Т1 Облако застрахована от киберрисков страховой компанией "СОГАЗ"

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Т1 Облако (ИТ-холдинг Т1) подписала договор на страхование киберрисков с компанией "СОГАЗ". Наличие страхового полиса обеспечивает финансовые гарантии для оперативного восстановления ИТ-систем, минимизируя время простоя облака и сокращая период недоступности сервисов для клиентов в случае разного вида компьютерных атак и технических сбоев. Этот шаг стал логичным дополнением многоуровневой системы информационной безопасности и технической устойчивости компании. Он представляет финальный финансовый уровень защиты, который соответствует лучшим мировым практикам управления рисками.

В ответ на рост компьютерных атак киберстрахование становится мировым стандартом для технологических лидеров. В России в 2025 году как минимум одной кибератаке на инфраструктуру подверглось более 70% компаний, десяти и более кибератакам — 29%. На этом фоне рынок киберстрахования демонстрирует рост: по итогам 2025 года он увеличился на 20–30%, а объем страховых взносов повысился на 60%, что говорит о переходе крупнейших игроков к зрелым моделям риск-менеджмента.

Оформлению страхового полиса Т1 Облако предшествовал аудит ИТ-инфраструктуры компании, проведенный АО "СОГАЗ", ее архитектуры систем защиты и внутренних ИБ-регламентов. Успешное прохождение проверки ИБ-аудиторами подтвердило, что облачная платформа соответствует высочайшим стандартам устойчивости к компьютерным атакам, утечкам данных и технологическим сбоям.

Для Т1 Облако страховой механизм защиты от киберрисков является дополнительным инструментом обеспечения непрерывности бизнеса и быстрого восстановления сервисов, который усиливает статус провайдера как надежного партнера для размещения критически важных корпоративных систем, баз данных и ИТ-сервисов. Договор страхования предусматривает возмещение убытков как самому Т1 Облако, так и его клиентам. Страховое покрытие охватывает широкий спектр последствий инцидентов — от утраты данных и технических сбоев инфраструктуры, включая расходы на экспертизу и восстановление, до ответственности перед третьими лицами за их убытки в результате инцидентов. 

"Защищенность облака — один из наших первых приоритетов и критерий, по которому мы хотим закрепить статус лидера на отечественном рынке. Мы непрерывно инвестируем ресурсы в сферу информационной безопасности, модернизируя и совершенствуя защитные механизмы облачной платформы. Однако следуя зрелому подходу к ИБ, мы соблюдаем принцип абсолютной готовности к любым — даже самым маловероятным — сценариям. Заключив договор на страхование киберрисков, мы обеспечили Т1 Облако эффективным механизмом для сокращения сроков простоя инфраструктуры в случае киберинцидентов в соответствии с лучшими международными стандартами. Такой шаг дает нашим клиентам дополнительную уверенность: теперь надежность сервисов подтверждена не только сертификатами, аттестатами и высокими SLA, но и финансовыми гарантиями", — отметил Антон Степанов, генеральный директор Т1 Облако.

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