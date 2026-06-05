Фактически ИИ становится новой управленческой инфраструктурой

На ПМЭФ первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал о трансформации корпоративных систем, где компании переходят от отдельных AI-инструментов к созданию единой корпоративной AI-среды, объединяющей сотрудников, данные и ИИ-агентов в общем защищенном контуре.

Сегодня бизнес все чаще смотрит не на точечные решения, а на комплексные enterprise-платформы нового поколения, включая GigaChat Enterprise, которые позволяют безопасно выстраивать гибридные команды. Наиболее зрелые сценарии применения агентных систем уже сложились в клиентском сервисе, во внутренних корпоративных процессах, ИТ и аналитике. В финансовом секторе это интеллектуальные помощники для сотрудников и клиентов, автоматизация документооборота, сопровождение операций, риск-анализ. В промышленности - управление производственными данными, техническая поддержка, предиктивная аналитика. В ретейле - персонализация взаимодействия с клиентами и управление цепочками поставок. Активно развивается и направление мультиагентных систем в разработке ПО, где ИИ-агенты распределяют между собой задачи проектирования, тестирования и сопровождения кода.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

"Главный критерий зрелости агентных систем сегодня - наличие измеримого экономического эффекта. И таких кейсов становится все больше. Появление "цифровых сотрудников" - ИИ-агентов с закрепленными функциями, задачами и KPI - это практически неизбежный этап развития корпоративных систем. В перспективе у компаний появятся цифровые сотрудники с определенной специализацией: аналитики, ассистенты закупок, помощники юристов, финансовые агенты, ИТ-операторы. У них будут зоны ответственности, KPI, уровень доступа и интеграция в бизнес-процессы.

Но речь не идет о полном замещении человека. Мы увидим гибридные команды, где люди и ИИ-агенты работают совместно. Роль человека становится более управленческой и творческой, а роль ИИ - операционной и аналитической. Исторически технологии не столько уничтожают рынок труда, сколько меняют его структуру. С агентной экономикой будет происходить то же самое. Наиболее сильно изменятся профессии, связанные с повторяющейся интеллектуальной работой: обработка документов, базовая аналитика, типовые коммуникации, часть операционных функций.

Одновременно резко вырастет спрос на новые компетенции: архитекторы AI-решений, специалисты по данным, инженеры агентных систем, эксперты по кибербезопасности, управлению рисками и этике ИИ. Очень важными останутся навыки, которые сложнее всего формализовать: стратегическое мышление, лидерство, креативность, способность работать в условиях неопределенности. Фактически главным конкурентным преимуществом человека станет способность ставить правильные цели и управлять сложными системами".