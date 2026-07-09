Эксперт ИТ-холдинга Т1: ИИ выступает карьерным консультантом

Искусственный интеллект помогает соискателям быстрее проходить профессиональный отбор. Уже на этапе фильтрации резюме нейросеть адаптирует документы под требования вакансии и особенности компании. Также ИИ способен взять на себя функции персонального карьерного тренера — подготовить к собеседованию и даже провести живое тестирование. Это ускоряет получение оффера в компании, наиболее подходящей соискателю, рассказала Татьяна Сеземина, руководитель "Платформы ИИ-агентов" направления Т1 ИИ (ИТ-холдинг Т1).

Как подчеркивает Татьяна Сеземина, опираясь на данные hh.ru, ИИ в подборе персонала используют 31% работодателей, и 68% из них — именно для фильтрации поступающих откликов. Нейросети сканируют текст резюме и сопоставляют его с описанием вакансии, ориентируясь на ключевые слова. Если нужные совпадения не найдены или выражены слишком размыто, документ может просто не пройти на следующий этап.

Для того чтобы увеличить соответствие, кандидат с помощью ИИ может выделить основные навыки, переформулировать под требования конкретного работодателя свое резюме, используя для этого информацию о компании из множества источников. Нейросеть даст рекомендации, какие проекты и достижения вынести на первый план, а какие оставить менее заметными.

На следующем этапе нейросеть поможет подготовиться: составит список вероятных вопросов, предложит наиболее релевантные ответы на них и даже проведет тренировочное собеседование. Эксперт подчеркнула, что голосовые ИИ-ассистенты моделируют живой диалог, уточняют детали и меняют сценарий в зависимости от реакции кандидата.

"Российский рынок труда становится всё более конкурентным: по данным hh.ru, на одну вакансию в среднем приходится почти 10 активных резюме — рекордный показатель за последние восемь лет. Но преимущество получают не те, кто полностью перекладывает поиск работы на нейросети, а те, кто умеет использовать их как инструмент для более качественной подготовки. Именно такой подход позволяет не просто быстрее пройти этапы отбора, но и повысить свои шансы на желанный оффер", — резюмировала Татьяна Сеземина.