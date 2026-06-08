Проект оператора связи признан самым инновационным по версии "BPM-проект года"

МегаФон стал первым мобильным оператором, получившим награду в номинации "Самый инновационный проект" конкурса "BPM-проект года". Эксперты жюри высоко оценили кейс оператора по автоматизации обработки заявлений, поступающих с федерального портала "Госуслуги". Решение, основанное на предиктивной аналитике больших данных, автоматизации и роботизации процессов, позволило сократить время обработки запроса с более чем суток до 30 секунд, обеспечить непрерывность сервиса в режиме 24/7 и выстроить удобный клиентский путь.
С 1 апреля 2025 года абоненты получили возможность через портал "Госуслуги" самостоятельно управлять своими номерами, включая подачу заявлений на блокировку или расторжение договора. Перед оператором стояла задача обеспечить строгое соблюдение законодательных требований и интеграцию с государственными информационными системами в жесткие сроки, а также выстроить новый клиентоориентированный процесс, минимизирующий нагрузку на внутренние ресурсы и сохраняющий лояльность абонентов.
Одним из вызовов проекта стало сокращение времени обработки обращения пользователя: если ранее процесс мог занимать более одного дня, то после внедрения - менее 30 секунд. Процедура стала полностью автоматизированной, чтобы обеспечить непрерывность передачи информации в праздничные и выходные дни. Для точечного и оперативного взаимодействия с клиентами специалисты оператора создали и настроили предиктивную модель выявления причин обращаемости и подбора актуальных предложений для пользователя. Все это позволило успешно провести интеграцию с госсистемами, выстроить удобный клиентский путь и системно коммуницировать с пользователями в рамках этого процесса.
"Наша цель заключалась не просто в технической интеграции, а в создании интеллектуальной системы, которая предугадывает потребности клиента и наилучшим образом удовлетворяет их, - отметил Владимир Полунин, директор по процессному управлению и проектам повышения эффективности бизнеса МегаФона. - Благодаря слаженной работе команды профессионалов в кратчайшие сроки была реализована предиктивная модель, анализирующая причины обращений, умная система подбора индивидуальных предложений, а также стратегия коммуникаций под данный вид обращений. Это позволило трансформировать стандартную процедуру блокировки в возможность сохранения клиента, предложив ему актуальное решение в моменте, при этом полностью исключив "ручное" управление".
Конкурс "BPM-проект года", организованный Ассоциацией профессионалов управления бизнес-процессами (ABPMP Russian Chapter) при поддержке ИТ-кластера Фонда "Сколково", служит главной площадкой для демонстрации передовых практик в области управления процессами.
Победа МегаФона подтверждает лидерство компании в области цифровой трансформации и реализации инновационных решений, позволяющих бизнесу переходить на более высокий новый уровень эффективности.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.