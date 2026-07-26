Самарский элеватор получил охранный статус

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Самарской области опубликовала приказ об исключении объекта из перечня выявленных ОКН и включении его в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов РФ.

Теперь элеватор нельзя снести, строить рядом с ним капитальные сооружения, прокладывать инженерные коммуникации, размещать рекламу. Допускаются лишь работы по реставрации ОКН, благоустройству территории вокруг него, археологические исследования и экскурсии.

Напомним, планы по защите здания вынашивались не первый год, но в 2021 г. УГООКН отказалось включить его в перечень, сославшись на низкую архитектурную и градостроительную ценность. Приказ управления оспорило региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), решив добиться включения объекта в список памятников архитектуры. Процесс стартовал в феврале 2022 года и затянулся на два с лишним года из-за проведения череды экспертиз. Причем в феврале 2023 г. собственник предпринял попытку сноса здания. Работы удалось остановить после вмешательства общественности и депутатов.

В результате в ноябре 2024 г. областной суд удовлетворил иск. В марте 2025 г. это решение поддержала апелляционная инстанция. ВООПИиК удалось доказать, что элеватор является подлинным объектом и, соответственно, обладает высокой архитектурной и градостроительной ценностью, поэтому включение его в перечень выявленных объектов культурного наследия региона целесообразно.