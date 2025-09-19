"Том Сойер Фест — Самара" открыл прием заявок на восстановление домов в 2026 году

Проект "Том Сойер Фест — Самара" начал поиск домов для восстановления на сезон 2026 года.

Волонтеры занимаются деревянными домами в историческом центре — теми, которые не являются объектами культурного наследия и не признаны аварийными. Также дом должен находиться на "красной линии", то есть выходить фасадом на улицу. Важно, чтобы все жители дома дали письменное согласие на работы и были готовы оказывать содействие волонтерам, в том числе могли обеспечить доступ к воде, электричеству.

Восстанавливать дома по проектам, подготовленным архитекторами, будут волонтеры, которые в рамках своей основной деятельности работают и учатся. Поэтому работы в основном будут проходить по вечерам в будние дни.

Подать заявку на участие можно, отправив сообщение в группе "Том Сойер Фест — Самара" ВКонтакте. Напишите в свободной форме про свой дом, его историю и жильцов. Приложите фотографии дома и свои контакты, чтобы договориться о встрече.

Заявки рассмотрят после окончания сезона 2025 г., подать их можно до ноября включительно.