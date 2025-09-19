16+
"Том Сойер Фест — Самара" открыл прием заявок на восстановление домов в 2026 году Дачу жены поручика Сипиной в Загородном парке признали исторически ценной Около главного корпуса СамГТУ появится архитектурно-ландшафтный комплекс Стало известно, кто разработает проект капремонта усадьбы Курлиной Стало известно состояние конструкций самарского драмтеатра

Архитектура Культура

"Том Сойер Фест — Самара" открыл прием заявок на восстановление домов в 2026 году

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Проект "Том Сойер Фест — Самара" начал поиск домов для восстановления на сезон 2026 года.

Волонтеры занимаются деревянными домами в историческом центре — теми, которые не являются объектами культурного наследия и не признаны аварийными. Также дом должен находиться на "красной линии", то есть выходить фасадом на улицу. Важно, чтобы все жители дома дали письменное согласие на работы и были готовы оказывать содействие волонтерам, в том числе могли обеспечить доступ к воде, электричеству.

Восстанавливать дома по проектам, подготовленным архитекторами, будут волонтеры, которые в рамках своей основной деятельности работают и учатся. Поэтому работы в основном будут проходить по вечерам в будние дни.

Подать заявку на участие можно, отправив сообщение в группе "Том Сойер Фест — Самара" ВКонтакте. Напишите в свободной форме про свой дом, его историю и жильцов. Приложите фотографии дома и свои контакты, чтобы договориться о встрече.

Заявки рассмотрят после окончания сезона 2025 г., подать их можно до ноября включительно.

Последние комментарии

Екатерина Бельская 19 мая 2025 13:25 Стали известны сроки реставрации Самарского театра драмы

Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:55 Стало известно, как планируют организовать застройку центра Самары

Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.

Аркадий Галицын 31 марта 2025 10:34 Самарский элеватор включили в перечень выявленных объектов культурного наследия

А снести это, уродующее всю округу здание, может дешевле будет??

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:05 В Самаре определился подрядчик на реставрацию старообрядческой церкви

Достойная организация!

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:24 В Самаре под охрану взяли памятник Дзержинскому

Ну хоть в Самаре сумели защитить Честь и Достоинство.

В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

Первоочередные противоаварийные работы на Фабрике-кухне должны завершить до 20 декабря

Областная комиссия ознакомилась с ходом реставрации Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви

