"Том Сойер Фест — Самара" открыл прием заявок на восстановление домов в 2026 году

Проект "Том Сойер Фест — Самара" начал поиск домов для восстановления на сезон 2026 года.
Волонтеры занимаются деревянными домами в историческом центре — теми, которые не являются объектами культурного наследия и не признаны аварийными. Также дом должен находиться на "красной линии", то есть выходить фасадом на улицу. Важно, чтобы все жители дома дали письменное согласие на работы и были готовы оказывать содействие волонтерам, в том числе могли обеспечить доступ к воде, электричеству.
Восстанавливать дома по проектам, подготовленным архитекторами, будут волонтеры, которые в рамках своей основной деятельности работают и учатся. Поэтому работы в основном будут проходить по вечерам в будние дни.
Подать заявку на участие можно, отправив сообщение в группе "Том Сойер Фест — Самара" ВКонтакте. Напишите в свободной форме про свой дом, его историю и жильцов. Приложите фотографии дома и свои контакты, чтобы договориться о встрече.
Заявки рассмотрят после окончания сезона 2025 г., подать их можно до ноября включительно.
Последние комментарии
Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.
Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.
А снести это, уродующее всю округу здание, может дешевле будет??
Достойная организация!
Ну хоть в Самаре сумели защитить Честь и Достоинство.