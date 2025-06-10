Впервые в Самаре на известной "Даче со слонами" состоялись световое шоу и концерт в атмосфере тысячи свечей

6 и 7 июня на территории памятника архитектуры федерального значения, известного как Дача купца Константина Головкина или "Дача со слонами", по инициативе "Города-курорта" прошло уникальное архитектурное 3D-маппинг шоу под аккомпанемент оркестрового исполнения известных во всем мире саундтреков и все это в атмосфере тысячи электросвечей.

События приурочены 10-летию работы "Города-Курорта" — проекта, который все это время влюбляет самарцев в родной город и всю Самарскую область, и знакомит с ней гостей города. Архитектурный мэппинг соединил символы прошлого и настоящего: на фасадах дачи и тех самых слонах сменялись архивные кадры Самары, архитектурных и природных памятников. Медиахудожник Сергей Cудаков, создавший проекции, учёл особенности дачи, её рельеф, а сами слоны, словно "ожили" и стали важным элементом шоу. Мероприятие посетило более 1400 гостей. Проект не только показал все грани известной Дачи со слонами, но и еще раз подчеркнул важность сохранения архитектурного наследия.

"Мы верим, что Константин Головкин, который был не просто купцом, а творцом, интеллектуалом, художником, коллекционером искусства и по воспоминаниям многих, щедрым и добрым человеком, задумал скульптуры слонов, как символ мудрости, миролюбия и знаний. Он бесконечно любил Самару и Россию, издал книгу, посвященную родному городу, которая стала настольной для новых поколений краеведов. Юбилейный концерт "Города-курорта" не просто праздник, а акт большой благодарности Константину Головкину от тех, кто продолжает его дело "любви к Самаре" и знакомит самарцев не только с историей родного города, но других прекрасных мест нашей большой страны", — отметили представители команды "Города-Курорта".