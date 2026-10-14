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Музыка Культура

В Тольяттинской филармонии выступят стипендиаты Фонда Владимира Спивакова

ТОЛЬЯТТИ. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 1 ноября, на сцене Тольяттинской филармонии встретятся два поколения музыкантов, чтобы почтить память Екатерины Ширман — директора Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, умевшей разглядеть таланты и подарить им крылья. Весной этого года Ширман ушла из жизни.

В составе участников — целый список юных солистов. Среди них Сергей Кравченко — легендарный скрипач, ученик Л. Когана, профессор Московской консерватории. Его концертная география простирается от Японии до Бразилии, а ученики составляют золотой фонд скрипичной школы. В Тольятти маэстро исполнит "Мелодию" Чайковского — проникновенное посвящение Екатерине Ширман, а также виртуозную, знаменитую "Интродукцию и рондо каприччиозо" Сен-Санса.

Еще одна юная скрипачка -Людмила Выговская, стипендиатка Фонда Спивакова и "Новых имен", лауреат конкурсов во Франции, Италии и США. Учится в Центральной музыкальной школе. Людмила представит "Блестящую фантазию на темы "Фауста" Г. Венявского — филигранное полотно, где узнаваемые оперные мелодии превращаются в головокружительные скрипичные пассажи.

В программе также выступление Андрея Грача  — фаготиста, внука скрипача Эдуарда Грача, профессора Московской консерватории. Он ученик ЦМШ-Академии исполнительского искусства, стипендиат Фонда "Новые имена" и Фонда Юрия Розума, лауреат международных конкурсов, среди которых Гран-при Frullato в Астане и первая премия Amadeus International Music Awards. Андрей исполнит Концерт для фагота с оркестром си-бемоль мажор В. А. Моцарта с каденцией И. Костлана — сочинение, в котором классическая ясность сочетается с виртуозной требовательностью к солисту.

Юна Гурьянова — юная флейтистка, лауреат "Щелкунчика"-2025, член Немецкого общества флейтистов, выступавшая с "Виртуозами Москвы" под управлением маэстро Спивакова. Ее программа — Концерт для флейты Жака Ибера: жемчужина репертуара, где элегантность соседствует с неоклассической изысканностью.

Партнером молодых солистов на сцене будет Симфонический оркестр филармонии под управлением главного дирижера Игоря Мокерова. Тонко, деликатно и бережно старшие коллеги проведут молодых музыкантов на их исполнительском пути и дадут новый опыт в работе с оркестровой партитурой. Этот вечер — живое доказательство того, что дело Екатерины Ширман продолжается. Талантливые дети получают сцену, признание и веру в себя. Именно об этом она мечтала всю жизнь.

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