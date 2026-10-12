В самарской кирхе пройдет концерт органной музыки

В пятницу, 16 октября, в 18:30 в евангелическо-лютеранской церкви Св. Георга (ул. Куйбышева, 115-117) прозвучит органный концерт: "Токката и фуга: через века и страны" (6+).

На сцене выступит лауреат всероссийских и международных конкурсов член правления Союза концертных деятелей Санкт-Петербурга, ведущий мастер сцены ГБУК "Петербург-концерт", солистка музыкального театра им. Шаляпина, приглашенная солистка Мариинского театра, Губернаторского симфонического оркестра, оркестра "Северная Венеция" Ольга Котлярова (орган, Санкт-Петербург).



Ольга Котлярова исполнит сочинения выдающихся органистов-композиторов разных национальных школ:

Германия — Иоганн Себастьян Бах, Дитрих Букстехуде, Георг Фридрих Гендель, Георг Фридрих Цахау и современный классик Ханс-Андре Штамм; Италия — Джироламо Фрескобальди; Франция — Леон Боэльман; Россия — Михаил Глинка и Рейнгольд Глиэр.

Название концерта говорит само за себя "Токката и фуга: через века и страны". Токката и фуга — это и цикл, это и самостоятельные жанры. Токката с ее виртуозными, стремительными пассажами и волевым характером, фуга как вершина полифонической мысли, глубокая и строгая — для многих композиторов являются эталонными для создания музыки для короля музыкальных инструментов. Слушатели смогут проследить, как менялись эти жанры на протяжении столетий, впитывая колорит разных стран: от строгого немецкого контрапункта и пылкого итальянского барокко до французского романтизма и самобытной русской классики.

Ведет концерт искусствовед Анна Карпова.

Вход: 600 руб. и 400 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам).

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