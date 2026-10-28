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Культура

Хиты любимых блогеров вживую: в ТК "Амбар" пройдет Медиа Фест

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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1 ноября торговый комплекс "Амбар" станет площадкой для Медиа Феста - музыкального события с участием популярных блогеров. Фестиваль объединит музыку и общение с авторами, чье творчество знакомо тысячам пользователей социальных сетей.

Фото: предоставлено "Глобал вижн"

На одной сцене соберутся Бадабумчик, Лесюша, Анастасия Хайруллина, Виола Ви, FILONI, Тори Астапенко и А-ГАТТА. Гостей ждет концерт, на котором участники исполнят свои хиты, а после выступления поклонники смогут лично пообщаться с авторами, сделать совместные фотографии и получить автографы.

Медиа Фест станет отличной возможностью разнообразить выходной день, провести время с друзьями и стать частью музыкального события. Вход на мероприятие свободный, возрастное ограничение - 5+.

Когда: 1 ноября, начало в 15:00.

Где: фудкорт ТК "Амбар"

Вход: свободный, 5+.

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Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково

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Содержательная статья талантливого журналиста.

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Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.

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Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.

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