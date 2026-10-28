Хиты любимых блогеров вживую: в ТК "Амбар" пройдет Медиа Фест

1 ноября торговый комплекс "Амбар" станет площадкой для Медиа Феста - музыкального события с участием популярных блогеров. Фестиваль объединит музыку и общение с авторами, чье творчество знакомо тысячам пользователей социальных сетей.

На одной сцене соберутся Бадабумчик, Лесюша, Анастасия Хайруллина, Виола Ви, FILONI, Тори Астапенко и А-ГАТТА. Гостей ждет концерт, на котором участники исполнят свои хиты, а после выступления поклонники смогут лично пообщаться с авторами, сделать совместные фотографии и получить автографы.

Медиа Фест станет отличной возможностью разнообразить выходной день, провести время с друзьями и стать частью музыкального события. Вход на мероприятие свободный, возрастное ограничение - 5+.

Когда: 1 ноября, начало в 15:00.

Где: фудкорт ТК "Амбар"

Вход: свободный, 5+.