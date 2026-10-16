Форум имени Стадникова соберет в Самаре экспертов из разных городов

В субботу, 17 октября, Самарское региональное отделение ВООПИиК проведет в пространстве "Цех" Центра труда и отдыха "Станкозавод" Форум новых урбанистов имени Виталия Стадникова.

Форум соберет профессионалов по работе с наследием, исторической средой, градорегулированием, реновацией и развитием территорий из Самары, Тольятти, Москвы и Ульяновска. Эксперты обсудят насущные проблемы и вызовы современных городов, опираясь на самарский контекст.

Виталий Стадников (1973–2026) — архитектор, исследователь и вдохновитель самарской градозащиты. Тема форума — "Цемент патриотизма". Она отсылает к названию статьи Стадникова 2006 года, где он поднимал тему уникальности и уязвимости местного культурного наследия.

Ключевые темы форума, которым будут посвящены панельные дискуссии, круглый стол и выступления экспертов: историческое поселение, бесконфликтная реновация, развитие Безымянки, сохранение наследия модернизма.

Мероприятия форума пройдут с 11:00 до 18:30. Вход свободный.

Актуальное расписание и состав спикеров можно посмотреть на сайте самарского ВООПИиК.

Программа Форума новых урбанистов имени Виталия Стадникова

17 октября, 11.00–18.30 (в программе возможны изменения)

11:00 — 11:10 Вступительная часть. Вступительное слово председателя Самарского регионального отделения ВООПИК Нины Казачковой. Старые новые урбанисты об истоках Форума, приветственная презентация.

11.10 — 12.30 Историческое поселение: авантюра городских сумасшедших или инструмент развития города? На повестке — исторический центр Самары: как случилось, что в нем нет земли, отчего к нам не идут инвесторы, почему Самара — слишком богатый город, как проект "Жилье и городская среда" влияет на жилье и городскую среду и, наконец, Историческое поселение — инструмент законного обогащения? Модератор — Олег Никитенко (Самара). Архитектор-урбанист, юрист, директор ООО "ОКТОГОН", главный редактор журнала "Строительство. Недвижимость. Rent& Sale", соавтор проекта Исторического поселения Самара, член совета Самарского регионального отделения ВООПИиК

Спикеры секции:

Дмитрий Верховский (Москва). Окончил НОУ "Высшая школа экономики" по специальности градостроительство. С 2003 по 2025 год работал в Институте Генплана Москвы начальником мастерской "Планирования и анализа исторических территорий". Соавтор проекта Объединенной зоны охраны для Исторического поселения Самары. Разработчик ГОСТ Устойчивое развитие Исторических поселений.

Александр Пчелинцев (Москва). Урбанист, специалист по работе с историческим наследием, партнер проектно-консалтинговой компании "Даль".

Даниил Сайко (Самара). Историк, режиссер, член Самарского регионального отделения ВООПИиК

Никита Косолапов (Москва). Городской планировщик, экономист. Ученик Виталия Стадникова (Высшая школа урбанистики им. А. А. Высоковского НИУ ВШЭ). Сотрудник крупной девелоперской компании (Москва). Специализируется на социально-экономическом анализе, работе с городскими данными и разработке стратегий развития городских территорий.

Александр Шуткин (Самара). Архитектор-урбанист, управляющий партнер ТМ/бюро, член Самарского регионального отделения ВООПИиК.

Артемий Ярчевский (Москва/Самара). Директор АНО "Самара. Транспорт, удобный для жизни", разработчик Транспортной стратегии Самарской области до 2036 года.

12.45 — 14.15 (Бес)конфликтная реновация: за точечную застройку!

Что такое бесконфликтная реновация, возможна ли она вообще? Какие примеры подобного подхода есть в Самаре и других городах? Почему города растут "внутрь" и применим ли инструмент Комплексного развития территорий (КРТ) к исторической среде?

Модератор — Юлия Зинкевич (Москва). Генеральный директор коммуникационного агентства "Правила общения", специалист по развитию территорий и формированию сообществ, популяризатор хорошей архитектуры и талантливых культурных инициатив. Журналист, блогер.

Спикеры секции:

Андрей Гнездилов (Москва). Главный архитектор проектов ООО Архитектурное Бюро "Остоженка" и партнер Виталия Стадникова по проекту "Бесконфликтной реконструкции исторического квартала" 2011 года.

Константин Африкантов (Самара). Архитектор-урбанист, партнер Виталия Стадникова по архитектурному бюро "РБТЫ", соавтор проекта реновации 79 квартала 2013 года.

Олег Никитенко (Самара). Архитектор, юрист, директор ООО "ОКТОГОН", главный редактор журнала "Строительство. Недвижимость", соавтор проекта исторического поселения Самара.

Андрей Кочетков (Самара). Историк, идеолог фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер Фест", заместитель председателя Самарского регионального отделения ВООПИиК.

Нина Казачкова (Самара). Председатель Самарского регионального отделения ВООПИиК, резидент усадьбы архитектора Зеленко в квартале № 109.

Вячеслав Вершинин (Самара). Предприниматель, художник, амбассадор самарского двора, резидент усадьбы Поташиных в квартале № 13.

15.30 — 16.50 Безымянка: открытый Куйбышев.

В чем ценность среды и потенциал района Безымянки для Самары, и как его раскрыть, не угробив? Почему Безымянка — (не) для высотной застройки? Какие есть варианты развития этого района и какие примеры работы с подобным наследием в мире?

Модератор — Дмитрий Верховский (Москва). Окончил НОУ "Высшая школа экономики" по специальности градостроительство. С 2003 по 2025 год работал в Институте Генплана Москвы начальником мастерской "Планирования и анализа исторических территорий". Соавтор проекта Объединенной зоны охраны для Исторического поселения Самары. Разработчик ГОСТ Устойчивое развитие Исторических поселений.

Спикеры секции:

Отто Вейерс (Роттердам). Партнер архитектурного бюро shiemannweyers architects, соавтор книги "Самарский двор" (2020).

Татьяна Соколова (Самара). Архитектор-реставратор, член Союза архитекторов России, эксперт проектной документации, член совета Самарского регионального отделения ВООПИиК.

Константин Африкантов (Самара). Архитектор-урбанист, партнер архитектурного бюро "РБТЫ", член совета Самарского регионального отделения ВООПИиК.

Петр Яковлев (Самара). Руководитель отдела комплексного развития территорий АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области", автор концепции Комплексного развития территории района "Безымянка".

Ира Фишман (Самара). Архитектор-урбанист, заместитель председателя Самарского регионального отделения ВООПИиК, управляющий партнер ТМ/бюро.

17.00 — 18.00 Модернизм: Хорошо забытое новое. В чем ценность и проблемы объектов модернизма в Самаре и в России в целом? Как грамотно работать с новым наследием: отечественная и мировая практика. Модератор — Армен Арутюнов (Самара). Журналист, историк архитектуры, член совета Самарского регионального отделения ВООПИиК, автор книги "Мозаика модернизма. Куйбышев — Самара. 1958-1996).

Спикеры секции:

Армен Арутюнов (Самара). Журналист, историк архитектуры, член совета Самарского регионального отделения ВООПИиК, автор книги "Мозаика модернизма. Куйбышев — Самара. 1958-1996).

Михаил Капитонов (Ульяновск). Архитектор, директор ООО "Симбирскпроект". Исследователь и популяризатор архитектуры, автор книг и исследований по наследию Ульяновска.

Михаил Солодилов (Тольятти) Архитектор, кандидат архитектуры, доцент Центра дизайна Тольяттинского государственного университета.

Дмитрий Храмов (Самара). Архитектор, художник. Сооснователь Архитектурного бюро Храмовых