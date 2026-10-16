Синоптики спрогнозировали теплые выходные в Самарской области

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В Приволжском УГМС составили краткосрочный прогноз погоды в регионе на 16-19 октября. По мнению синоптиков, в выходные еще будет тепло, но с понедельника погода начнет портиться, ожидаются дожди.