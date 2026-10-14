"Восемь раз поджигали": семья, которая 20 лет не может получить жилье, снова ищет справедливости

После публикации Волга Ньюс о печальной истории семьи, которая оставалась без дома, следователи возбудили уголовное дело. Вот только пока разбирательство не завершено.

Напомним, семья Кудашевых из Самары 20 лет не может добиться жилья — люди уже обращались в прокуратуру и суд.

"Мои родители родили и воспитали шесть детей и одного приемного сына. Их дом на ул. Смоленской подлежал сносу на основании решения горисполкома от 1988 года. Прописка там была запрещена. В 2002 году в пяти метрах от нашего участка началась стройка 13-этажного дома. В департаменте строительства отвечали, что нас скоро расселят, но с 2003 по 2013 год получали одни отписки", — рассказывает в жалобе в надзорное ведомство местная жительница Светлана.

Новостройка возводилась по городской целевой программе "Жилье работникам учреждений здравоохранения, образования, культуры и иных муниципальных учреждений бюджетной сферы".

Светлана также пишет в жалобе, что семья испытала все ужасы жизни рядом со стройкой: "Нас восемь раз поджигали, строительным краном разбили дом, и он стал непригоден для проживания. На участок с окон постоянно кидали мешки с мусором. Даже кастрюли выкидывали. С детьми гулять на собственном участке опасно. Моя многодетная мать обращалась во все правоохранительные инстанции, так как ее семья жила в неприемлемых для жизни условиях".

Женщина также указывает в жалобе в прокуратуру, что в 2022 г. она вступила в наследство и решила поставить дом на кадастровый учет. Но тут выяснилось, что ее участок ставили на кадастровый учет без ее ведома, а потом и вовсе оказалось, что часть участка оформлена под строившийся многоквартирный дом на ул. Советской Армии. Светлана обращалась в Следственный комитет. Там, по ее словам, на опросе представитель мэрии пояснил, что дом Кудашевых подлежал сносу и на это выделяли 5 млн рублей. Надзорному ведомству городские чиновники ответили, что Кудашевым предлагали варианты квартир, но они сами отказывались. Кроме того, сотрудники прокуратуры отметили, что расстояние между участком и многоэтажкой 12,8 метра. Но территория домовладения включает в себя часть территории земельного участка, на котором расположен многоквартирный жилой дом. В итоге представители облпрокуратуры поручили прокуратуре Советского района Самары оказать правовую помощь в составлении иска в суд о понуждении чиновников предоставить Кудашевым другое жилье.

На этой неделе Светлана Кудашева вновь обратилась в редакцию. "Сейчас на нашей земле построили многоквартирный дом ул. Советской Армии, 98, и официально наша бывшая земля теперь оформлена как детская площадка и придомовая территория этого МКД. Сами мы чудом остались ютиться в оставшейся части помещения возле подъезда, но юридически и фактически земля нам больше не принадлежит. Несмотря на наличие официальных документов (договор № 7 и гарантийное письмо № 326), по которым нам обязаны были предоставить равнозначное жилье, трехкомнатную квартиру мы до сих пор не получили. По факту лишения нас жилья возбуждено уголовное дело, которое находится на личном контроле председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. В ходе расследования застройщик на очной ставке официально признал, что квартиры, предназначавшиеся нашей семье, были выведены", — рассказала Светлана.

Но, по словам потерпевшей, следствие никак не придет к логическому завершению. "Дело держат по статье "Халатность", отказываясь переквалифицировать его на мошенничество. Срок давности по статье "Халатность" истекает через 10 дней — 23 октября 2026 года. Мы опасаемся, что следствие тянет время, чтобы в день "икс" закрыть дело по срокам давности. В результате поручение Бастрыкина останется невыполненным, виновные уйдут от ответственности, а мы окончательно останемся ни с чем", — высказывает свое мнение Светлана.