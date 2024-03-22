"Нас восемь раз поджигали": в Самаре семья 20 лет не может получить жилье

В редакцию портала "Волга Ньюс" обратилась семья Кудашевых, которая более 20 лет не может добиться жилья, которое им обещали при расселении. Самарцы обращались и в суд, и в прокуратуру, но пока их проблема не решается.
"Мои родители родили и воспитали шесть детей и одного приемного сына. Их дом на ул. Смоленской подлежал сносу на основании решения Горисполкома от 1988 года. Прописка там была запрещена. А в 2002 году в пяти метрах от нашего участка началась стройка 13-этажного дома. В департаменте строительства отвечали, что нас скоро расселят. С 2003 по 2013 год получали одни отписки", — рассказывает в жалобе в надзорное ведомство местная жительница Светлана.
Новостройка возводилась по городской целевой программе "Жилье работникам учреждений здравоохранения, образования, культуры и иных муниципальных учреждений бюджетной сферы".
Светлана также пишет в жалобе, что семья испытала все ужасы жизни рядом со стройкой: "Нас восемь раз поджигали, строительным краном разбили дом, который стал непригоден для проживания. На участок с окон постоянно кидали мешки с мусором. Даже кастрюли выкидывали. С детьми гулять на собственном участке опасно. Моя многодетная мать обращалась во все правоохранительные инстанции, так как ее семья жила в несовместимых для жизни условиях".
Женщина также указывает в жалобе в прокуратуру, что в 2022 г. она вступила в наследство и решила поставить дом на кадастровый учет. Но тут выяснилось, что ее участок ставили на кадастровый учет без ее ведома, а потом и вовсе оказалось, что часть участка оформлена под строившийся многоквартирный дом на ул. Советской Армии. Светлана обращалась в Следственный комитет. Там, по ее словам, на опросе представитель мэрии пояснил, что дом Кудашевых подлежал сносу и на это выделяли 5 млн рублей.
Надзорному ведомству городские чиновники ответили, что Кудашевым предлагали варианты квартир, но они сами отказывались. Кроме того, сотрудники прокуратуры отметили, что расстояние между участком и многоэтажкой 12,8 метра. Но территория домовладения включает в себя часть территории земельного участка, на котором расположен многоквартирный жилой дом. В итоге представители облпрокуратуры поручили прокуратуре Советского района Самары оказать правовую помощь в составлении иска в суд о понуждении чиновников предоставить Кудашевым другое жилье.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.