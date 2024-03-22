"Нас восемь раз поджигали": в Самаре семья 20 лет не может получить жилье

В редакцию портала "Волга Ньюс" обратилась семья Кудашевых, которая более 20 лет не может добиться жилья, которое им обещали при расселении. Самарцы обращались и в суд, и в прокуратуру, но пока их проблема не решается.

"Мои родители родили и воспитали шесть детей и одного приемного сына. Их дом на ул. Смоленской подлежал сносу на основании решения Горисполкома от 1988 года. Прописка там была запрещена. А в 2002 году в пяти метрах от нашего участка началась стройка 13-этажного дома. В департаменте строительства отвечали, что нас скоро расселят. С 2003 по 2013 год получали одни отписки", — рассказывает в жалобе в надзорное ведомство местная жительница Светлана.

Новостройка возводилась по городской целевой программе "Жилье работникам учреждений здравоохранения, образования, культуры и иных муниципальных учреждений бюджетной сферы".

Светлана также пишет в жалобе, что семья испытала все ужасы жизни рядом со стройкой: "Нас восемь раз поджигали, строительным краном разбили дом, который стал непригоден для проживания. На участок с окон постоянно кидали мешки с мусором. Даже кастрюли выкидывали. С детьми гулять на собственном участке опасно. Моя многодетная мать обращалась во все правоохранительные инстанции, так как ее семья жила в несовместимых для жизни условиях".

Женщина также указывает в жалобе в прокуратуру, что в 2022 г. она вступила в наследство и решила поставить дом на кадастровый учет. Но тут выяснилось, что ее участок ставили на кадастровый учет без ее ведома, а потом и вовсе оказалось, что часть участка оформлена под строившийся многоквартирный дом на ул. Советской Армии. Светлана обращалась в Следственный комитет. Там, по ее словам, на опросе представитель мэрии пояснил, что дом Кудашевых подлежал сносу и на это выделяли 5 млн рублей.

Надзорному ведомству городские чиновники ответили, что Кудашевым предлагали варианты квартир, но они сами отказывались. Кроме того, сотрудники прокуратуры отметили, что расстояние между участком и многоэтажкой 12,8 метра. Но территория домовладения включает в себя часть территории земельного участка, на котором расположен многоквартирный жилой дом. В итоге представители облпрокуратуры поручили прокуратуре Советского района Самары оказать правовую помощь в составлении иска в суд о понуждении чиновников предоставить Кудашевым другое жилье.