Еще два села Большечерниговского района стали более комфортными для жизни

В Большечерниговском районе с опережением графиков завершают благоустройство общественных пространств в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий Самарской области".
В пос. Паньшино, входящем в состав сельского поселения Августовка, отремонтировали дорогу по ул. Озерной. Новое дорожное полотно позволит безопасно передвигаться и пешеходам, и автомобилистам.
В соседнем поселке Пекилянка по решению сельских активистов на ул. Мира обустроили современную зону для занятий спортом. Новейшее спортивное оборудование обеспечит возможность жителям разных возрастов заниматься физкультурой на свежем воздухе в комфортных условиях.
"Лишь благодаря КРСТ мы смогли немного преобразить наши малые населенные пункты, — рассказывает замглавы сельского поселения Августовка Елена Родионова. — В Паньшино, небольшом поселке с населением около 120 человек, где всего две улицы, одну из них отремонтировали. Теперь нужно довести до нормативного состояния подъездные пути к социально значимым объектам поселка. Что касается Пекилянки, то этот поселок чуть крупнее, там проживает порядка 300 человек. Жители не раз просили спортивную площадку, но финансовая возможность для этого появилась только с приходом госпрограммы. В этом году предстоит заасфальтировать подход к площадке, чтобы не нарушалась целостность покрытия, и установить светодиодные фонари для дополнительного освещения".
На реализацию проектов в Большечерниговском районе направлено 2,2 млн руб. субсидий (средства федерального и областного бюджетов). Глава региона Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что заявки, которые уже поданы в рамках госпрограммы, получат поддержку региона.
В 2025 г. в Самарской области на реализацию мероприятий программы "Комплексное развитие сельских территорий" привлечено из федерального бюджета почти 1,3 млрд рублей. Все средства направляют на создание комфортной инфраструктуры для жителей муниципальных районов.
Комплексное развитие сельских территорий относится к стратегическим инициативам правительства Российской Федерации. В рамках этой инициативы ключевым приоритетом стало опережающее развитие опорных населенных пунктов, на базе которых обеспечивается ускоренное развитие инфраструктуры. Также комплексное развитие сельских территорий отражено в стратегии национальной безопасности Российской Федерации и стратегии пространственного развития.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!