Аварийный дом на Марии Авейде в Самаре расселят на три года раньше из-за угрозы обрушения

Дом № 8 по ул. Марии Авейде признали опасным еще в 2022 г. из‑за критического состояния конструкций, существовала реальная угроза обрушения и вреда людям, сообщает региональная прокуратура.

Изначально расселение планировали только к концу 2030 г., но после иска надзорного ведомства срок сдвинули. "Прокуратура города предъявила исковое заявление о понуждении городской администрации изменить сроки расселения аварийного дома", - уточнили в надзорном ведомстве.

Требования прокурора удовлетворены, срок расселения жильцов сокращен на три года. Сейчас решение суда еще не вступило в силу.