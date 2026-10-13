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Аварийный дом на Марии Авейде в Самаре расселят на три года раньше из-за угрозы обрушения 97% котельных запущено в Самарской области Иван Носков сообщил о завершении масштабной уборки на территории бывшего стадиона "Буревестник" В Самаре начали осеннюю посадку деревьев В Волжском районе стартует отопительный сезон

ЖКХ и благоустройство Общество

Аварийный дом на Марии Авейде в Самаре расселят на три года раньше из-за угрозы обрушения

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дом № 8 по ул. Марии Авейде признали опасным еще в 2022 г. из‑за критического состояния конструкций, существовала реальная угроза обрушения и вреда людям, сообщает региональная прокуратура.

Изначально расселение планировали только к концу 2030 г., но после иска надзорного ведомства срок сдвинули.  "Прокуратура города предъявила исковое заявление о понуждении городской администрации изменить сроки расселения аварийного дома", - уточнили в надзорном ведомстве.

Требования прокурора удовлетворены, срок расселения жильцов сокращен на три года. Сейчас решение суда еще не вступило в силу.

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