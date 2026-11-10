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ЖКХ и благоустройство Общество

Региональный оператор АО "Экология" расширил собственный парк техники

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Самарской области АО "Экология" продолжает расширение территории собственного транспортирования ТКО. Это позволяет гарантировать жителям региона качество услуги, оперативность обратной связи и использование современной спецтехники. С 11 ноября регоператор начнет самостоятельно вывозить ТКО из Похвистнево, без привлечения подрядчика — для этого приобретены 3 новых мусоровоза по программе льготного лизинга.

Фото: Минприроды Самарской области

На сегодняшний день на большей части региона транспортированием занимаются подрядные организации — перевозчики. Однако с учетом устаревания техники и истечения сроков действия договоров, АО "Экология" самостоятельно выходит на транспортирование ТКО там, где это необходимо.

Всего в регионе работают свыше 300 единиц спецтехники, в этом числе — собственный парк техники регионального оператора, который насчитывает 66 единиц: ломовозы, мультилифты, обычные и компактные мусоровозы, бортовые грузовики и бункеровозы. Для транспортирования ТКО в Похвистнево региональный оператор приобрел еще 3 новых машины — теперь город будет полностью обслуживаться техникой АО "Экология". При необходимости будут привлечены дополнительные единицы.

Главный приоритет в работе государственного регионального оператора — качество услуг и ответственность перед жителями.

"С момента начала работы в качестве регоператора мы проанализировали расчеты: собственный вывоз экономичнее — мы снижаем издержки на привлечение подрядчиков. Новая современная техника позволяет оказывать услуги качественно", — рассказал директор по производству АО "Экология" Дмитрий Шинкевич.

Новые мусоровозы уже оценили водители. 10 ноября в Похвистнево доставят новую спецтехнику.

"Теперь работаю на новой машине — техника хорошая, современная. Работу люблю, давно в этой сфере, с 2013 года. Стараюсь делать ее так, чтобы город был чистым, а люди — довольными. Даже когда условия не позволяют — например, зимой ни проехать, ни пройти, машины перегораживают дворы — мы все равно стараемся и выгружаем, чтобы не сбиться с графика", — поделился водитель Валерий Степанов.

Собственный транспорт АО "Экология" уже обслуживает Железнодорожный, Октябрьский, Ленинский, Самарский и Советский районы Самары, а также часть Красноярского муниципального района. Главные результаты — снижение числа жалоб и повышение ритмичности вывоза. В дальнейшем компания планирует самостоятельно транспортировать ТКО и на территории Похвистневского района.

Транспортирование — лишь часть работы отрасли. Для сортировки всех образующихся ТКО и снижения доли захоронения почти вдвое Правительство Самарской области планирует строительство комплексов обращения с ТКО в Новокуйбышевске, Ставропольском, Кинель-Черкасском и Сызранском районах. Работа запланирована в рамках национального проекта "Экологическое благополучие" до 2030 года.

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