Иван Носков сообщил о завершении масштабной уборки на территории бывшего стадиона "Буревестник"

Глава Самары Иван Носков в своём канале МАХ сообщил о завершении масштабной уборки на территории бывшего стадиона "Буревестник". Ранее на участке располагались киоски, оставшиеся от разрушенного стадиона.
До субботника на этом месте несколько месяцев работала спецтехника, ликвидировавшая крупногабаритный мусор: ларьки, шины и строительные отходы. В финальный день к работам присоединились воспитанники и тренеры самарских спортивных школ № 9 и № 14. Юные дзюдоисты и футболисты вручную собрали мелкий мусор, оставшийся после механической уборки.
Площадь очищенной территории составила около 24 тыс. кв. м, всего было вывезено порядка 660 кубометров отходов.
"Хочу сказать спасибо всем, кто принимал участие в наведении чистоты — это не только спортсмены и тренеры, но и члены "Молодой гвардии", депутаты городской Думы. А также сотрудники департамента градостроительства, что, на мой взгляд, очень символично: взрослые, которые будут строить здесь спортобъект, поработали вместе с ребятами, которые, возможно, будут в нем заниматься", — отметил Иван Носков.
В настоящее время концепция объекта и старт подготовки проекта находятся на рассмотрении в министерстве спорта Самарской области. По словам главы города, затягивать с реализацией не планируется, поскольку на возвращение земли городу потребовалось длительное время совместных усилий с прокуратурой Самарской области.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.