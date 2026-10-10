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ЖКХ и благоустройство Общество

Иван Носков сообщил о завершении масштабной уборки на территории бывшего стадиона "Буревестник"

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Самары Иван Носков в своём канале МАХ сообщил о завершении масштабной уборки на территории бывшего стадиона "Буревестник". Ранее на участке располагались киоски, оставшиеся от разрушенного стадиона.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

До субботника на этом месте несколько месяцев работала спецтехника, ликвидировавшая крупногабаритный мусор: ларьки, шины и строительные отходы. В финальный день к работам присоединились воспитанники и тренеры самарских спортивных школ № 9 и № 14. Юные дзюдоисты и футболисты вручную собрали мелкий мусор, оставшийся после механической уборки.

Площадь очищенной территории составила около 24 тыс. кв. м, всего было вывезено порядка 660 кубометров отходов.

"Хочу сказать спасибо всем, кто принимал участие в наведении чистоты — это не только спортсмены и тренеры, но и члены "Молодой гвардии", депутаты городской Думы. А также сотрудники департамента градостроительства, что, на мой взгляд, очень символично: взрослые, которые будут строить здесь спортобъект, поработали вместе с ребятами, которые, возможно, будут в нем заниматься", — отметил Иван Носков.

В настоящее время концепция объекта и старт подготовки проекта находятся на рассмотрении в министерстве спорта Самарской области. По словам главы города, затягивать с реализацией не планируется, поскольку на возвращение земли городу потребовалось длительное время совместных усилий с прокуратурой Самарской области.

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