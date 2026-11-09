Мэрия Тольятти обязывает "ВКС" исполнять статус гарантирующего поставщика в микрорайоне № 8 "Северный

Администрация Тольятти обязывает "Волжские коммунальные системы" исполнять статус гарантирующего поставщика в удаленном микрорайоне № 8 "Северный", де-факто понуждая инвестировать сотни миллионов рублей в строительство нового водозабора и сетей водоснабжения, пишет "Самарское обозрение".

В апреле 2014 г. администрация Тольятти отдельным постановлением определила гарантирующие организации в сфере централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения. За ООО "ВКС" закрепили Центральный и Комсомольский районы.

В марте 2026 г. за подписью главы Тольятти Ильи Сухих в постановление внесено очередное изменение, согласно которому "ВКС" теперь также являются гарантирующей организацией в микрорайоне № 8 "Северный", в котором центральная система водоснабжения состоит "из скважины артезианских вод с насосным оборудованием, водонапорной башни и распределительных водопроводных сетей".

Как поясни "СО" адвокат бюро "Яблоков и партнеры" Сергей Самсонов, "в контексте этого спора гарантирующая организация — это определенная муниципалитетом компания, которая отвечает за холодное водоснабжение в установленной зоне и обязана заключать договоры со всеми потребителями, чьи объекты надлежащим образом подключены к соответствующей системе". "Для жителей такой статус означает наличие конкретной организации, отвечающей за надежное водоснабжение. Соответственно, такой статус предполагает обязанности по эксплуатации и ремонту сетей, а также участию в развитии системы водоснабжения, с возможностью компенсации расходов за счет условий инвестиционной программы и тарифных решений", — заявил Самсонов.

Микрорайон № 8 "Северный" находится в Центральном районе Тольятти, между Хрящевским шоссе и селом Тимофеевка Ставропольского района, в значительном удалении от основной городской зоны. Это территория частных жилых домов. Несмотря на то, что район уже более четверти века является частью Тольятти, развивается он главным образом стихийно, по инициативе жителей. Например, до сих пор нет полноценной дорожной сети с асфальтовым покрытием. Это, скорее, продолжение Тимофеевки, чем городской микрорайон со всей инфраструктурой. Подключение "Северного" к центральной системе водоснабжения обсуждается на протяжении последних нескольких лет.

Депутат Тольяттинской городской думы и девелопер Егор Воронов, в состав округа которого входит проблемный микрорайон, подтверждает "СО", что "проблемы с водой в "Северном" действительно серьезные". "По имеющейся у меня информации, единственная скважина находится в критическом состоянии, ее мощности недостаточно. О крене водонапорной башни говорят жители. Заключения специалистов у меня нет, поэтому утверждать, что она грозит обрушиться, я не могу. Строить новый водозабор или подключать микрорайон к городской сети — должны решать специалисты", — считает Воронов. Он также отмечает, что "как застройщик, я вижу здесь достаточно свободной земли и перспективы комплексного освоения". "Решение вопросов водоснабжения и водоотведения помогло бы развитию территории. При этом нормальные условия нужны прежде всего людям, которые уже здесь живут", — подчеркивает Воронов.

Уже 16 апреля 2026 г. ООО "ВКС" вышло в самарский арбитраж с требованием признать недействительным изменение, касающееся "Северного". Кроме того, компания затребовала обеспечительные меры. Свою позицию "ВКС" объясняли тем, что "исполнение оспариваемого постановления до вынесения судом решения по существу спора повлечет для заявителя причинение значительного ущерба, наложение крупных административных штрафов".

Заодно был раскрыт список причин, по которым компания не готова брать на себя статус гарантирующей организации. Среди них — "сооружение водоснабжения не соответствует нормативным требованиям, установленным для скважин питьевого водоснабжения". При этом земельный участок, на котором находится скважина, принадлежит частному лицу — "проезд и проход к нему невозможен без соответствующих сервитутов". Есть и проблемы с качеством воды: она, согласно экспертному заключению, не соответствует норме.

По версии "ВКС", озвученной на суде, администрация Тольятти "обязывает эксплуатировать "несуществующую" в правовом плане систему водоснабжения в качестве гарантирующей организации", де-факто требуется строительство нового водозабора, а также либо восстановление, либо полная перекладка сетей водоснабжения. Также отмечается, что "в тариф данные затраты не включены, финансирование отсутствует".

Но в первой инстанции "ВКС" не преуспели — ни в части обеспечительных мер, ни по существу дела. Суд отказал компании в иске к администрации Тольятти. Решающую роль в таком исходе сыграло то, что "ВКС" являются "единственной организацией, осуществляющей деятельность по водоснабжению и эксплуатацию централизованных систем водоснабжения в Центральном и Комсомольском районах городского округа Тольятти".

Самсонов подчеркивает, что "суд подтвердил законность назначения ООО "ВКС" гарантирующей организацией". По его мнению, вероятность успешного обжалования судебного акта невелика.

На запрос "СО" в "ВКС" сообщили, что рассматривают "все возможные варианты защиты своих интересов, в том числе обращение в вышестоящую инстанцию с целью обжалования решения суда". Там же отметили, что "ВКС" "не имеют технологической связи с данной территорией, в связи с чем не могут являться гарантирующей организацией на указанном участке". "Для обеспечения эффективной эксплуатации системы водоснабжения микрорайона № 8 "Северный" необходимо проведение дополнительных мероприятий по приведению системы в надлежащее нормативное состояние", — говорится в ответе. Сколько будет стоить модернизация для "ВКС" — пока непонятно, оценка таких затрат еще ведется.