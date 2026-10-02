До 5 октября изменена схема движения в по ул. Ново-Вокзальной в Самаре

В пятницу, 2 октября, в Самаре начинаются аварийно-восстановительные работы близи пересечения ул. Ново-Вокзальной и Московского шоссе — специалисты Самарского филиала ПАО "Т Плюс" устранят неисправности на тепловой сети, обнаруженные во время обхода коммуникаций.
В связи с этим со 2 по 5 октября движение автотранспорта, включая средства индивидуальной мобильности, будет частично ограничено — ул. Ново-Вокзальная в направлении Московского шоссе перекрыта перед перекрёстком.
Схемы работы двух автобусных маршрутов — № 55 и № 272 скорректированы следующим образом:
— автобусы № 55 в направлении 9 микрорайона объезжают ремонтируемый участок по улицам Ново-Вокзальной, Фадеева, XXII Партсъезда, далее едут по своему обычному маршруту; в обратном направлении — без изменений;
— автобусы № 272 в направлении санатория "Волга" направляются по улицам Ново-Вокзальной, Фадеева, XXII Партсъезда, Московскому шоссе, далее — по привычной трассе следования; в обратном направлении — без изменений.
Планируется, что с 6:00 5 октября указанные автобусы вернутся на свои маршруты.
На время работ горячее водоснабжение зданий будет обеспечено по резервному трубопроводу.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.