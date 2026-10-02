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ЖКХ и благоустройство Общество

До 5 октября изменена схема движения в по ул. Ново-Вокзальной в Самаре

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 2 октября, в Самаре начинаются аварийно-восстановительные работы близи пересечения ул. Ново-Вокзальной и Московского шоссе — специалисты Самарского филиала ПАО "Т Плюс" устранят неисправности на тепловой сети, обнаруженные во время обхода коммуникаций.

В связи с этим со 2 по 5 октября движение автотранспорта, включая средства индивидуальной мобильности, будет частично ограничено — ул. Ново-Вокзальная в направлении Московского шоссе перекрыта перед перекрёстком.

Схемы работы двух автобусных маршрутов — № 55 и № 272 скорректированы следующим образом:
— автобусы № 55 в направлении 9 микрорайона объезжают ремонтируемый участок по улицам Ново-Вокзальной, Фадеева, XXII Партсъезда, далее едут по своему обычному маршруту; в обратном направлении — без изменений;
— автобусы № 272 в направлении санатория "Волга" направляются по улицам Ново-Вокзальной, Фадеева, XXII Партсъезда, Московскому шоссе, далее — по привычной трассе следования; в обратном направлении — без изменений.

Планируется, что с 6:00 5 октября указанные автобусы вернутся на свои маршруты.

На время работ горячее водоснабжение зданий будет обеспечено по резервному трубопроводу.

Гид потребителя

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