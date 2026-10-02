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Форум "Бизнес и власть: региональные стратегии развития" собрал почти 200 участников

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 2 октября, в Торгово-промышленной палате Российской Федерации состоялся юбилейный форум "Бизнес и власть: региональные стратегии развития", приуроченный к пятилетию АНО "Институт регионального и муниципального развития".

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Мероприятие собрало почти 200 участников из 11 регионов России — от Мурманской области до Сахалина. В работе форума приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, Торгово-промышленных палат, институтов развития, бизнес-сообщества и экспертного круга. По видеоконференцсвязи к форуму присоединились партнеры из Китайской Народной Республики. Они пригласили представителей деловых кругов России посетить провинцию Баотоу, торговые интересы которой они представляют.

В рамках форума состоялось подписание более 10 соглашений о взаимодействии и сотрудничестве, в том числе между АНО "Институт регионального и муниципального развития" и Российским университетом кооперации, АНО "Единый центр карьерного развития", ООО "Профессиональная сфера", ООО "ЭКОГИДРОПРОЕКТ", Холдингом "Русская электротехника" (РУСЭЛ) и Центром Добровольских и другими.  

Программа форума включала пленарное заседание и работу двух тематических секций. Секция 1 была ориентирована на "Региональные стратегии развития: бизнес-инициативы и государственная поддержка".
Вторая секция посвящена вопросам международного сотрудничества и инвестиционного потенциала регионов.

В ходе пленарной дискуссии спикеры обсудили ключевые вопросы взаимодействия бизнеса и власти, инструменты государственной поддержки предпринимательства и лучшие региональные практики. Среди докладчиков — представители Мурманской, Вологодской, Тульской, Самарской, Нижегородской, Удмуртии и других регионов.

Одним из ярких событий форума стал официальный запуск специального проекта "Ворота в Арктику" — платформы нового поколения для диалога арктических регионов с центральными регионами России, бизнесом и федеральными институтами развития. Презентация проекта и анонс сессии, которая пройдет в феврале 2027 г. в Мурманске, стали финальным аккордом деловой программы.

Также на форуме была анонсирована национальная премия "Бизнес и власть" — признание лучших практик и специалистов по взаимодействию с органами государственной власти.

За пять лет работы АНО "Институт регионального и муниципального развития" вырос из экспертной площадки в Самаре в федеральную коммуникационную экосистему. Сегодня Институт представлен более чем в 10 регионах России, подготовил более 1000 специалистов в рамках "Школы GR" и "Школы муниципального депутата", организовал деловые миссии в Китай, Узбекистан и Беларусь.

Форум "Бизнес и власть: региональные стратегии развития" подтвердил: сильные регионы начинаются с диалога, сотрудничества и общих стратегий развития.

Форум прошел при поддержке федерального партийного проекта "Предпринимательство" партии "Единая Россия". Партпроект, направленный на создание благоприятных условий для ведения и развития бизнеса, устранение административных барьеров и прямую поддержку предпринимателей на федеральном и региональном уровнях, стал одним из смысловых якорей мероприятия.

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Последние комментарии

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