Председатель "Единой России", зампред Совбеза Дмитрий Медведев дал интервью "Ведомостям" за 10 дней до выборов в Госдуму. Публикуем главное.

Обновление фракции и Народная программа

Фракция "Единой России" в Госдуме заметно обновится, прогнозирует Медведев. Среди кандидатов — 80 ветеранов спецоперации. В Народную программу поступило почти 3,5 млн инициатив. Партия, по его словам, не дает неисполнимых обещаний, в отличие от оппонентов-популистов.

"Мы отлично помним, что происходило с партиями, которые абсолютизировали прошлое и отказывались меняться. Вспомним несчастную судьбу КПСС и печальный конец Советского Союза".

Мобилизация и информационные атаки

Слухи о новой волне мобилизации Медведев называет "лживой провокацией украинской власти". Потребности армии закрываются контрактниками и добровольцами.

"У "Единой России" не было перерывов или отпусков… Наша страна на войне. Что может быть труднее и драматичнее для государства и людей?"

Экономика: государство и частная инициатива

Роль государства в экономике выросла в военных условиях, но без частной инициативы движение вперед невозможно, подчеркивает Медведев: "Именно ставка на частное предпринимательство помогла нам выстоять на самом сложном этапе эскалации внешнего давления".

Налоговую нагрузку пришлось увеличить, но гибко — сохранены льготы для МСП, порог доходов для упрощенки заморожен на уровне 20 млн руб. Конфискация активов должна касаться только тех, кто приобрел их неправомерно или угрожает безопасности страны.

Санкции: "все средства хороши"

Санкции Запада юридически ничтожны — только Совбез ООН вправе вводить ограничения, напоминает в интервью Медведев. Россия должна не просто защищаться, а наносить максимальный ущерб враждебным государствам.

"Наша цель должна заключаться в причинении враждебным государствам максимального имущественного и финансового вреда. И здесь все средства хороши".

МУС: "Туда ему и дорога"

Российские компании должны судиться в национальных судах. Арбитражные оговорки с недружественными юрисдикциями Медведев советует не заключать.

"Международный уголовный суд — пример абсолютно неудачного варианта создания суда… Я думаю, что МУС скоро благополучно умрет. Туда ему и дорога".

Миграция: "Не готов — вон из страны!"

Приоритет — национальная безопасность. Вводятся организованный набор, ограничение на привоз семей, цифровой профиль, биометрия и геолокация (приложение "Амина"), обязательное тестирование по русскому языку для детей.

"Приехал работать — уважай наши обычаи и соблюдай российское законодательство. Не готов — вон из страны!"

За семь месяцев 2026 г. почти 6000 родителей-иностранцев привлечены к ответственности, более 6500 детей покинули Россию.

Кибербезопасность и банки

Киберпространство — поле боя. Россия сотрудничает с ШОС, БРИКС и другими. Конвенция против киберпреступности одобрена консенсусом ГА ООН, к ней присоединились 80 государств. Банковская система России абсолютно стабильна, несмотря на санкции.

БПЛА и ОПК

Защита гражданских объектов от БПЛА — важнейшая задача. Центр беспилотных систем при "Единой России" объединяет более 500 разработчиков. ОПК стал локомотивом экономики.

"Из-за колоссальной международной напряженности, попыток стереть Россию с карты мира мы вынуждены будем еще долго закладывать различные вооружения в закрома Родины".

Ядерная угроза: "Это не страшилка"

Медведев подтверждает: ядерное оружие может быть применено в определенных случаях, предусмотренных доктриной.

"Не намеки! Все должны понимать: ядерное оружие может быть применено в определенных случаях. Это не страшилка. Это реальность. Вряд ли можно назвать намеком Ядерную доктрину России".

О разочарованиях и жесткости риторики

Медведев признает: его риторика стала жестче из-за поведения ряда стран. Он разочарован, в том числе европейцами.

"Я разочарован. Это правда. Мне казалось, что ряд государств и политиков, с которыми мы выстраивали отношения, должны были быть более умными".

Будущее России: "Или великая держава, или никакая"

Медведев надеется, что историки оценят нынешний этап как период, когда власти не просто сохранили страну, а вывели ее снова в разряд великих держав.

"Наша страна — и это моя глубочайшая уверенность — может сохраниться только как великая держава. Как только она начинает увядать, она начинает сыпаться. Мы это видели на примере Советского Союза. Поэтому или великая держава, или никакая".

Главное, чтобы люди чувствовали защищенность и справедливость решений, подытожил он.