История спасения Бариновской мельницы: лекция Павла Татаровского в "ЗИМ Галерея"

16 сентября в 19:00 в культурный центр "ЗИМ Галерея" приглашает на лекцию Павла Татаровского "Бариновская мельница. История спасения".

Это будет теплый живой разговор о том, как один человек, вооружившись папкой с документами и любовью к родной земле, 12 лет шел к тому, чтобы спасти единственную в России работоспособную ветряную мельницу первой половины XIX века, расположенную на своем историческом месте.

О том, как архивы становятся путеводной нитью, а поддержка незнакомых людей — настоящей силой. И о том, почему сохранять историю — это не про прошлое, а про будущее.