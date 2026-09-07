В "ЗИМ Галерее" пройдет лекция "От фрески до арт-объекта: как искусство обживает интерьер"

В четверг, 10 сентября, в культурном центре "ЗИМ Галерея" в 19:00 пройдет лекция Анастасии Карбовничай "От фрески до арт-объекта: как искусство обживает интерьер".

Посетители научатся видеть в интерьере не просто мебель и отделку, а живой диалог эпох и понимать, какую роль в нем играет картина.



Вместе с вами мы пройдем сквозь стили искусства — от Античности до современности — и разберем, как художественные идеи веками проникали в пространство дома. Вы узнаете, как живопись становится частью жилого пространства, превращаясь в стилистический центр и задавая его настроение", — анонсируют организаторы.



