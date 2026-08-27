В "Заварке" пройдет кураторская экскурсия по выставке "Чувства (о) Дома"

В субботу, 29 августа, в 16:00 в галерее "Заварка" пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке "Чувства (о) Дома" (6+). Ее проведет старший научный сотрудник "Заварки" Кирилл Гуров.

Дом — неотъемлемая часть жизни, важное социальное пространство, в котором человек испытывает разные эмоции. Выставка "Чувства (о) Дома" рассуждает об этих ощущениях через воспоминания жителей Ленинского района Самары о близких и знакомых, о случайных прохожих, о тех, кто жил или живет по соседству.

Посетители увидят личные архивы жителей, факты из истории культуры города через размышления людей, анализ и работу с воспоминаниями. Проект не только представит историческую реконструкцию жилого пространства, но и станет местом для самовыражения и самоидентификации. Гости окажутся в метафорическом пространстве комнаты, коридора, подъезда, двора, магазинов и даже набережной.

В экспозиции также представлены предметы из фондов Музея Эльдара Рязанова, Самарского художественного музея, Самарского историко-краеведческого музея имени Петра Алабина, Детской картинной галереи, Музея Большого театра и других институций. Отдельное место на выставке занимают работы местных современных художников Анастасии Альбокриновой, Андрея Карпова и Яны Арбузовой, чья жизнь связана с Ленинским районом, и "картина района", которую собрал художник Филипп Крикунов из Новосибирска по рассказам жителей этого места.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.