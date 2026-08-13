В Самаре пройдёт фестиваль "ЗИМфест. Формула интерьера"

15–16 августа в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет фестиваль "ЗИМфест. Формула интерьера" (12+), на котором представят образцы дизайна ведущие проектировщики Самары.

На два дня культурный центр "ЗИМ Галерея" превратится в настоящую фабрику стиля и идей. Более 200 участников форума представят посетителям разные направления современного дизайна: восемь готовых интерьерных капсул и более 30 уникальных арт-объектов.

В программе "ЗИМфеста" запланированы лекции, практические занятия и публичные обсуждения, во время которых гости узнают, как за разумные средства сделать стильный интерьер.

Участники смогут разобрать планировочные решения, подобрать стиль под свой запрос и забрать с собой эксклюзивный авторский арт прямо из экспозиции.

15–16 августа

10.00–21.00 ч.

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр "ЗИМ Галерея")