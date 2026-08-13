Авито: каждый второй готов платить за помощь в поиске арендного жилья

Россияне настроены на аренду квартиры от собственника, а для доступа к большему числу предложений готовы увеличивать бюджет, обращаться к риелторам и пользоваться дополнительными возможностями платформ. Исследовательское агентство OMI и технологическая платформа Авито Недвижимость изучили опыт арендаторов на онлайн-площадках.

Согласно результатам опроса, подавляющее большинство россиян (79%) приоритетным вариантом видит аренду жилья напрямую от собственника. Среди населения миллионников особенно интересен такой формат жителям Омска и Воронежа (по 91%), а также Нижнего Новгорода (89%) и Краснодара (88%). Для некоторых это способ дополнительно сэкономить: в среднем желающие снять жилье напрямую у собственника рассчитывают на меньший чек, чем с привлечением агента — 35 и 45 тыс. рублей в месяц соответственно.

В то же время свыше половины респондентов (52%) хотели бы видеть больше квартир от собственников на онлайн-площадках. Во время последнего поиска чаще других дефицит таких объявлений ощущали те, кто искал жилье в социальных сетях и мессенджерах — подобных арендаторов 59%.

Две трети опрошенных (67%) хотя бы раз сталкивались с ситуацией, что не могли снять понравившуюся квартиру, так как другие потенциальные арендаторы их опередили. 57% отметили, что им не удалось связаться с владельцем (арендодатель не отвечал на звонки и сообщения).

"По данным Аналитического центра Авито Недвижимости, за год доля объявлений от собственников в сегменте долгосрочной аренды на платформе увеличилась на 5 п. п. В столицах на июль 2026 года около половины квартир на витрине сдаются без комиссии напрямую владельцами: в Москве это 51% (+9,5 п. п. год к году), а в Санкт-Петербурге — 50% (+6 п. п. год к году). При этом интерес арендаторов на витрине также смещается в сторону объявлений без комиссии — доля спроса на такие лоты превышает 58% и растет на протяжении последнего года", — комментирует Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды Авито Недвижимости.

Подавляющее большинство россиян (71%) при отсутствии подходящих вариантов готовы увеличивать бюджет. В среднем за понравившуюся квартиру арендаторы из крупных городов согласны доплатить около 15%. В Екатеринбурге и Москве арендаторы согласны увеличивать бюджет сильнее (+16,5% и +16% соответственно), жители Санкт-Петербурга и Казани (+14%), а также Новосибирска (+12%) чуть менее готовы к доплатам. Молодежь может добавлять больше: если россияне 25–34 лет согласны на доплату 16% к ранее заложенной ставке, то представители группы 35—44—14%, а 45–55 лет — 11%.

В среднем арендаторы рассчитывают найти жилье за три недели. В Москве этот показатель выше и приближается к четырем неделям. В Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Перми ожидаемое время на поиски квартиры чуть ниже среднего и не превышает трех недель. Россияне достаточно точно оценивают рынок по этому показателю: 94% справились с поиском в заложенный срок.

Интересно, что средние представления о времени поиска не зависят от пола, возраста, предпочитаемых платформ или желания нанять профессионала — все ориентируются в среднем на три-четыре недели. Высокую срочность чаще отмечали те, кто искал либо наиболее дешевые квартиры (до 15 тыс. рублей, 41%), либо самые дорогие (более 50 тыс. рублей, 43%).

Чтобы уложиться в намеченные сроки, бюджет и обеспечить широкий выбор объектов, многие россияне предпринимают дополнительные усилия, в том числе 39% нанимают профессионалов. При этом 78% опрошенных при обращении к риелтору ожидали, что тот предоставит больше вариантов аренды, чем есть в открытом доступе. За услуги агентского сопровождения россияне готовы заплатить 35% от месячной арендной ставки (в среднем около 12 тыс. рублей) и большинство (84%) считает такую комиссию справедливой. В основном к агентам обращаются те, кто готов заложить больший бюджет на аренду — 41,4 против 33,9 тыс. рублей.

Более половины респондентов (53%) выразили готовность оплачивать доступ к дополнительным средствам поиска арендного жилья, чтобы расширить выбор. Те, кто ранее нанимал агента, выбирали этот вариант в три раза чаще тех, кто искал самостоятельно (70% против 42%).

"Исследование показывает, что большинство россиян хочет снимать жилье напрямую у собственника, но сталкиваются с недостатком таких предложений и трудностями выхода на сделку. На этом фоне есть спрос на сервисы, которые расширяют выбор таких квартир и помогают быстро выйти на связь с владельцем. На Авито этот сценарий поиска покрывает функция "секретные объявления" — приоритетный доступ к части лотов от собственников и к контактам арендодателя для частных арендаторов. Услугу можно оформить на 7 или 14 дней. В большинстве случаев этого времени достаточно, чтобы подобрать подходящее жилье. При этом более 98% объявлений остаются доступны для всех пользователей раздела бесплатно", — комментирует Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды Авито Недвижимости.

Респонденты, которые готовы оплатить доступ к дополнительной базе объявлений, в среднем закладывают на аренду больше — 39,2 тыс. рублей в месяц против 32,7 тыс. рублей у тех, кому такая услуга неинтересна. Лимит доплаты за понравившийся объект тоже выше: 16% против 12%. По данным Аналитического центра Авито Недвижимости, к июлю 2026 года средняя ставка на долгосрочную аренду квартиры в РФ составляет 31,6 тыс. рублей. За год показатель снизился на 3% на фоне расширения предложения в сегменте.