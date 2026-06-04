ВТБ: Рыночная и льготная ипотека сравняются в 2026 году

Во втором полугодии 2026 года доля рыночной ипотеки в общем объёме выдач достигнет паритета со льготной впервые с апреля 2023 года. Об этом на ПМЭФ‑2026 сообщил старший вице‑президент ВТБ, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин Алексей Охорзин.

В начале текущего года доля рыночной ипотеки составляла всего 18% — на фоне высокого спроса на льготные программы, прежде всего "семейную ипотеку". После корректировки её условий спрос на рыночную ипотеку вырос, и в марте — июне стабилизировался на уровне 40%. По прогнозам ВТБ, с июля рыночная ипотека будет устойчиво превышать 50%-ю планку в общем объеме выдач жилищных кредитов.

Ключевыми факторами изменения тренда стали: смягчение ставок по рыночным программам вслед за сигналами Банка России, возвращение на рынок заёмщиков, откладывавших покупку жилья при высокой ключевой ставке (до 21% в конце 2024 года), а также ужесточение условий льготной ипотеки. С февраля к участникам льготных программ предъявляются новые требования: одна семья может взять только одну льготную ипотеку, родители и дети должны быть зарегистрированы по одному адресу, оба родителя выступают созаемщиками по кредиту.

По прогнозам Frank RG, средняя ставка по рыночной ипотеке может снизиться до 14–15% во втором полугодии 2026 года, а спрос на "семейную ипотеку" сохранится в регионах с активным жилищным строительством.