В Самаре на месте леса за онкоцентром может появиться ЖК

В Самаре выставили на продажу участок площадью 1,09 га, расположенный между 8-ой и 9-ой просеками на Барбошиной Поляне. Землю планируют продать за 295 млн рублей.

В описании отмечается, что участок продается под инвестиционную застройку.

"Проpaбoтанa концeпция cтpоительствa ЖК на даннoм участке, при плотности застройки в 20%, можно возвести 16 500 кв. м. на продажу. Внутренняя доходность проекта (прибыль к затратам на покупку земли

и стройку) — до 100%", - сказано в объявлении.