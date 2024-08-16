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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

В Самаре на месте леса за онкоцентром может появиться ЖК

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре выставили на продажу участок площадью 1,09 га, расположенный между 8-ой и 9-ой просеками на Барбошиной Поляне. Землю планируют продать за 295 млн рублей.

Фото: avito.ru

В описании отмечается, что участок продается под инвестиционную застройку.

"Проpaбoтанa концeпция cтpоительствa ЖК на даннoм участке, при плотности застройки в 20%, можно возвести 16 500 кв. м. на продажу. Внутренняя доходность проекта (прибыль к затратам на покупку земли
и стройку) — до 100%", - сказано в объявлении.

Гид потребителя

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Надеюсь с обременением)

Наталья Викторова 30 декабря 2016 04:47 Самарский Дом печати выставят на торги за 646 млн руб. с понижением цены в 20 раз

Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.

John Nameless 24 августа 2016 12:48 Право осваивать земли в Советском и Ленинском районах Самары получили компании Дмитрия Черныша

нам нужен дублёр Заводского шоссе вдоль реки Самара

Sezyo Sergoney 14 января 2016 18:56 Депутат Чапаевской гордумы Александр Слеповичев выкупил кинотеатр в Балаково

Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))

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