В Самаре на месте леса за онкоцентром может появиться ЖК

В Самаре выставили на продажу участок площадью 1,09 га, расположенный между 8-ой и 9-ой просеками на Барбошиной Поляне. Землю планируют продать за 295 млн рублей.
В описании отмечается, что участок продается под инвестиционную застройку.
"Проpaбoтанa концeпция cтpоительствa ЖК на даннoм участке, при плотности застройки в 20%, можно возвести 16 500 кв. м. на продажу. Внутренняя доходность проекта (прибыль к затратам на покупку земли
и стройку) — до 100%", - сказано в объявлении.
Последние комментарии
Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?
Надеюсь с обременением)
Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.
нам нужен дублёр Заводского шоссе вдоль реки Самара
Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))