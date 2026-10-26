В Самаре разыграют жилой дом среди покупателей ТК LETOUT

Собственный дом обычно покупают. Этой осенью в Самаре его можно будет выиграть.

Торговый комплекс LETOUT совместно с компанией ASSET запустил масштабную акцию для покупателей. С 1 августа по 30 ноября посетители LETOUT смогут принять участие в розыгрыше более 100 призов, главным из которых станет готовый жилой дом с земельным участком.

Дом площадью почти 108 квадратных метров расположен в Красноярском районе Самарской области. Он полностью построен и подключен к основным инженерным коммуникациям.

Впрочем, одним главным призом акция не ограничится. Организаторы подготовили еще более ста подарков — от бытовой техники и электроники до сертификатов, семейных развлечений и товаров для дома. Свои призы для участников предоставили и арендаторы торгового комплекса.

Чтобы стать участником, достаточно совершить покупку на сумму от 2 000 рублей в любом магазине LETOUT, зарегистрировать чек на промостойке акции и получить купон. Количество зарегистрированных чеков не ограничено, поэтому шансы на победу можно увеличить, совершая новые покупки.

Помимо основного розыгрыша предусмотрены специальные призы для самых активных участников. Победителей определят по нескольким номинациям, связанным с покупками в торговом комплексе, в том числе за самый большой чек и наибольшую активность в отдельных категориях товаров и услуг.

Финальный розыгрыш состоится 12 декабря в ТК LETOUT. В этот день определят обладателей всех призов, включая главный — собственный жилой дом.

*Срок проведения: с 01.08.2026 по 30.11.2026. Организатор: ООО "Глобал Вижн Ассет менеджмент ВиК". Подробные условия участия, порядок определения победителей, перечень призов уточняйте у организаторов. Не является лотереей и не основана на риске.