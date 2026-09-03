16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Под Кинелем выставил два участка для комплексной застройки Просили помощи у Путина: суд вернул мэрии Самары участок на Солнечной Появился список домов Самарской области, которые планируется капитально отремонтировать в 2027-2029 годах ЖК "Грин Ривер" впервые в Самаре реализует централизованное управление инженерными системами Цифровые реестры в строительстве внедрят в Самарской области

Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Под Кинелем выставил два участка для комплексной застройки

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 71
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Кинельском районе на торги выставлено два участка с целью комплексного жилищного строительства. Земли находятся в федеральной собственности и продаёт их финансовый институт развития в жилищной сфере АО "ДОМ.РФ".

Фото: наш.дом.рф

Один из участков площадью 29,3 га находится рядом с пос. Кинельским. Начальная цена лота, который разыграют 2 октября, — 4,6 млн рублей. Другая площадка имеет площадь 30,5 га и расположена неподалеку от первого. Стартовая цена на него составляет 6,7 млн рублей. Торги по этому участку пройдут 18 сентября.

Обе площадки, по мнению экспертов, могут заинтересовать девелоперские компании, поскольку имеется возможность реализовать достаточно масштабные проекты с гарантированным спросом.

"Каждый из участков позволит получить на выходе до 400 индивидуальных жилых домов эконом-класса с небольшими участками (или 150-200 домов комфорт-класса), — конкретизировал аналитик рынка недвижимости, кандидат экономических наук Александр Дербусалиев. — Жилье будет востребовано в рамках покупки по сельской и семейной ипотеке. Спрос на Кинельский район достаточно высокий, поскольку удаленность от Самары небольшая — 25-30км, да и в самом районе имеются рабочие места. Вся необходимая социальная инфраструктура имеется в Кинеле и соседних населенных пунктах. Дома будут востребованы в силу низких процентных ставок по ипотеке и растущего интереса к постоянному проживанию за пределами мегаполиса".

Потенциальные инвесторы при этом должны иметь опыт с КРТ, чтобы быстро начать подготовку и запуск проектов, уложившись в сроки и условия аукциона. По словам аналитика, много случаев, когда победители аукционов лишь теряли вложенные средства.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 02 июля 2026 15:37 От пятиэтажек до высоток: показываем, что построят вместо двухэтажек на Кирова

Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:32 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:29 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:49 Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Фото на сайте

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4