Под Кинелем выставил два участка для комплексной застройки

В Кинельском районе на торги выставлено два участка с целью комплексного жилищного строительства. Земли находятся в федеральной собственности и продаёт их финансовый институт развития в жилищной сфере АО "ДОМ.РФ".

Один из участков площадью 29,3 га находится рядом с пос. Кинельским. Начальная цена лота, который разыграют 2 октября, — 4,6 млн рублей. Другая площадка имеет площадь 30,5 га и расположена неподалеку от первого. Стартовая цена на него составляет 6,7 млн рублей. Торги по этому участку пройдут 18 сентября.

Обе площадки, по мнению экспертов, могут заинтересовать девелоперские компании, поскольку имеется возможность реализовать достаточно масштабные проекты с гарантированным спросом.

"Каждый из участков позволит получить на выходе до 400 индивидуальных жилых домов эконом-класса с небольшими участками (или 150-200 домов комфорт-класса), — конкретизировал аналитик рынка недвижимости, кандидат экономических наук Александр Дербусалиев. — Жилье будет востребовано в рамках покупки по сельской и семейной ипотеке. Спрос на Кинельский район достаточно высокий, поскольку удаленность от Самары небольшая — 25-30км, да и в самом районе имеются рабочие места. Вся необходимая социальная инфраструктура имеется в Кинеле и соседних населенных пунктах. Дома будут востребованы в силу низких процентных ставок по ипотеке и растущего интереса к постоянному проживанию за пределами мегаполиса".

Потенциальные инвесторы при этом должны иметь опыт с КРТ, чтобы быстро начать подготовку и запуск проектов, уложившись в сроки и условия аукциона. По словам аналитика, много случаев, когда победители аукционов лишь теряли вложенные средства.