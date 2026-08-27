На Авито рассказали, сколько арендодатели тратят на комфорт гостей

По данным исследования Авито Путешествий, 95% хозяев за последний год инвестировали в улучшение жилья, а каждый третий вложил более 200 тыс. рублей в объект. При этом лучшей благодарностью от гостя хозяева считают отзыв, разделяя культуру гостеприимства и формальный сервис: 50% связывает сервис с гарантированными, оплаченными услугами, а гостеприимство — с тем, что делается асверх, по собственному желанию.

В России формируется полноценная культура гостеприимства: владельцы и управляющие жилья для краткосрочной аренды регулярно инвестируют в опыт гостей реальные деньги.

И хотя формально это необязательная часть работы, хозяева почти единогласно (96%) уверены, что быть гостеприимным в бизнесе краткосрочной аренды необходимо. Обеспечивать гостей не только жильём, но и впечатлениями, считают важным 94% арендодателей, а 91% признают: гостеприимство напрямую влияет на бизнес-показатели.

"Культура регионов России многообразна, при этом все наши партнёры от Калининграда до Камчатки сходятся в том, что посуточный бизнес прежде всего про гостеприимство — без него никак. Это и возможность проявить себя как отличного хозяина, и правильная финансовая стратегия: арендодатели, которые ведут дела с душой и улучшают опыт гостей, как правило, обладают наибольшим потоком бронирований и стабильным доходом", — комментирует Валерия Зима, руководитель группы маркетинга Авито Путешествий.

Всегда быть на связи и оперативно прийти на помощь — самый распространенный атрибут гостеприимства для хозяев посуточного жилья в России (91% опрошенных). На втором месте комфорт проживания (87%), на третьем тёплое общение без "отписок" (85%). Дальше следуют готовность откликаться на потребности гостя, даже если не случилось форс-мажора и это не входит в прямые обязанности (69%), а также умение создать приятное впечатление при заезде (55%).

При этом каждый третий хозяин (32%) готов идти дальше базового гостеприимства: предугадывать желания гостя, предлагать особый сценарий отдыха или оставлять приветственный комплимент. Сейчас это практика наиболее увлеченных хозяев, однако такой подход задает ориентир, к которому стремится остальной рынок.

За последний год в улучшение жилья уже вложились 95% хозяев, а треть (32%) потратила больше 200 тыс. рублей на объект — при средней сумме инвестиций около 135 тыс. рублей в год на один дом или квартиру. Чаще всего деньги идут на атрибуты уюта: текстиль, посуду и предметы интерьера, способные создать домашнюю атмосферу. При этом даже минимальные вложения не остаются незамеченными: после обновлений каждый второй хозяин видит эффект: рост потока гостей и позитивных отзывов. 63% арендодателей планируют вкладываться в качество жилья и в следующем году.

Наилучшим способом отблагодарить хозяина жилья за гостеприимство в два раза чаще называют положительный отзыв (67%), чем повторный заезд (37%), чаевые или сувенир (по 4% и 2%). Хозяева ценят репутацию и слова благодарности выше материального комплимента. Гостеприимство они воспринимают как часть своей идентичности и сравнивают путешественников с личными гостями, а не просто временными жильцами на объекте.