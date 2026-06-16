В "Амграде" подешевели трехкомнатные квартиры

В макрорайоне "Амград" стартовала специальная акция на ряд трехкомнатных квартир в жилом доме № 1 квартала № 4. Размер выгоды на приобретение отдельных лотов может составлять более 1,4 млн рублей.
Как уточнил застройщик, предложение распространяется на квартиры № 4, 8, 56, 62, 67, 77, 82, 87, 92 и 97. Акция действует ограниченное время и не суммируется с другими программами лояльности и специальными предложениями.
Проект реализуется холдингом "Глобал Вижн" и является одним из наиболее масштабных проектов комплексного освоения территории в Самаре. В непосредственной близости расположен торговый комплекс "Амбар" с гипермаркетом "Ашан", кинотеатром "Алмаз Синема", фитнес-клубом с бассейном Fitness House, ресторанами, магазинами техники, одежды и товаров для детей.
Особое внимание в "Амграде" уделено комфортной среде для семей. Внутри кварталов организованы закрытые дворы без автомобилей, что делает пространство более безопасным и спокойным для прогулок и отдыха. При этом вопрос парковки решен заранее: проектом предусмотрено соотношение одно машино-место на одну квартиру.
Еще одной особенностью макрорайона стал соседский центр — многофункциональное пространство для работы, занятий спортом, встреч с соседями, семейного досуга и детских мероприятий. Такая инфраструктура формирует не просто жилой комплекс, а полноценное сообщество жителей, подчеркнул застройщик.
Последние комментарии
Совсем всё уже хотят загубить, столько развалин по Самаре сноси и строй, нет надо природу загубить...
Рядом с онкоцентром жить бы не стала ни за какие коврижки. Место с очень тяжелой энергетикой.
Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?
Надеюсь с обременением)
Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.