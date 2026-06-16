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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

В "Амграде" подешевели трехкомнатные квартиры

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В макрорайоне "Амград" стартовала специальная акция на ряд трехкомнатных квартир в жилом доме № 1 квартала № 4. Размер выгоды на приобретение отдельных лотов может составлять более 1,4 млн рублей.

Фото: предоставлено "Глобал вижн"

Как уточнил застройщик, предложение распространяется на квартиры № 4, 8, 56, 62, 67, 77, 82, 87, 92 и 97. Акция действует ограниченное время и не суммируется с другими программами лояльности и специальными предложениями.

Проект реализуется холдингом "Глобал Вижн" и является одним из наиболее масштабных проектов комплексного освоения территории в Самаре. В непосредственной близости расположен торговый комплекс "Амбар" с гипермаркетом "Ашан", кинотеатром "Алмаз Синема", фитнес-клубом с бассейном Fitness House, ресторанами, магазинами техники, одежды и товаров для детей.

Особое внимание в "Амграде" уделено комфортной среде для семей. Внутри кварталов организованы закрытые дворы без автомобилей, что делает пространство более безопасным и спокойным для прогулок и отдыха. При этом вопрос парковки решен заранее: проектом предусмотрено соотношение одно машино-место на одну квартиру.

Еще одной особенностью макрорайона стал соседский центр — многофункциональное пространство для работы, занятий спортом, встреч с соседями, семейного досуга и детских мероприятий. Такая инфраструктура формирует не просто жилой комплекс, а полноценное сообщество жителей, подчеркнул застройщик.

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