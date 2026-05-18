"Амград" вышел в финал федеральной премии URBAN 2026

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Макрорайон "Амград" вошел в число финалистов 18-й федеральной премии URBAN 2026 - одной из самых значимых профессиональных наград в сфере жилой недвижимости России. Проект холдинга "Глобал Вижн" представлен в номинации "Комплекс - современное доступное жилье ЦФО, СЗФО, ПФО".

Фото: предоставлено "Глобал вижн"

В 2026 году география премии охватила всю страну от Калининграда до Владивостока. В финал вышли проекты, которые формируют новые стандарты комфортной городской среды, инфраструктуры и качества жизни.

"Амград" - один из крупнейших жилых проектов Самары, который делает ставку на полноценную среду для жизни. Одно из ключевых преимуществ макрорайона - расположение рядом с ТК "Амбар". Жителям доступны кинотеатр, фитнес-клуб с бассейном, рестораны, популярные супермаркеты, магазины модных брендов, крупные сети детской одежды и игрушек, гипермаркеты спортивных товаров и бытовой техники, а также парк развлечений. Все это находится в шаговой доступности и позволяет проводить время с семьей, не тратя часы на поездки в другие части города.

Особое внимание в проекте уделено архитектуре и организации пространства. Дома переменной этажности формируют более выразительный городской силуэт, улучшают инсоляцию квартир и дворов, а вместо типичной плотной линейной застройки создают визуально комфортную среду.

В "Амграде" реализована концепция закрытого двора без машин. Это дает жителям больше тишины и безопасности, а детям - возможность свободно играть на территории двора. При этом в проекте предусмотрен высокий парковочный коэффициент - одно парковочное место на квартиру.

Еще одна важная часть проекта - первый и единственный в регионе соседский центр, который объединяет пространства для общения, обучения и отдыха. Для жителей предусмотрены коворкинг, библиотека, спортивные залы и детские игровые комнаты. Кроме того, в макрорайоне предусмотрены спортивные площадки, благоустроенные дворы, площадка для дрессировки собак, колясочные и сквозные подъезды.

В номинации "Комплекс - современное доступное жилье ЦФО, СЗФО, ПФО" вместе с "Амградом" представлены проекты из разных регионов страны, однако самарский макрорайон выделяется именно сочетанием масштабной инфраструктуры, транспортной доступности и ориентированности на семейный формат жизни.

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

