Строительство новых микрорайонов на южной окраине Самары займет около 7-10 лет

Местные и иногородние застройщики проявляют интерес к девелоперским инвестпроектам, которые анонсировал минстрой. Об этом в интервью Волга Ньюс сообщил врио главы ведомства Александр Фомин.
Речь идет о строительстве микрорайонов Самарское заречье у Южного моста, и Кряж в районе пересечения Южного и Уральского шоссе, по соседству с Южным городом. Посмотрите карты с обозначением их месторасположения.
"Выбор на эти площадки пал, так как там уже есть развивающаяся инфраструктура. Готовим мастер-планы развития территорий, в которых будут отражены технико-экономические показатели жилищного строительства с учетом обустройства инфраструктуры: социальной, дорожной, инженерной", - отметил врио министра.
По его словам, мастер-девелопером микрорайонов назначен Фонд развития жилищного строительства Самарской области (ФРЖС). Его задача - не заниматься строительством напрямую, а сформировать концепцию и выстроить взаимодействие с инвесторами. Площадки поделятся на лоты, которые будут реализованы с торгов застройщикам, изъявившим желание и выигрывавшим конкурс.
"Это будет действительно продукт для конкуренции. Работать будем только с теми, кто примет установленные правила. Причем мы уже видим заинтересованность как со стороны местных застройщиков, так и со стороны девелоперов из других регионов. Но, учитывая объемы, реализация проектов займет не менее семи-десяти лет", - рассказал Александр Фомин.
Последние комментарии
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.
Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!