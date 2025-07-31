"Новый город" добился разрешения на высотную застройку в центре Самары

Арбитражный суд Самарской области повторно рассмотрел иск специализированного застройщика инвестиционной компании "Новый город" к администрации Самары.
Напомним, в 2016 г. по договору о развитии застроенной территории (РЗТ) "Новый город" получил 125-й квартал (в границах улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова, Буянова) и планировал построить там высотку. На тот момент площадка находилась в зоне Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5-16 этажей).
Позже квартал попал в границы исторического поселения. Его перевели в зону Ц-1 (многофункциональная зона в границах исторического поселения), и строить дома выше 17 м (около пяти этажей) там запретили. При этом при получении условно разрешенного вида использования земельного участка можно добиться увеличения высотности до 34,3 м (около 10 этажей). "Новый город" 2021 г. пытался получить такое согласование. Компания собиралась построить дома высотой от трех до девяти этажей. Общественные обсуждения прошли в пользу застройщика, но мэрия отказала. Власти ссылались на то, что участок частично располагается в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия регионального значения "Техникум" и "Здание городского ломбарда", а также рядом находится объект культурного наследия регионального значения "Соколовская богадельня с домовой церковью святых апостолов Иакова и Иоанна", зоны охраны которого еще не утверждены.
Летом 2023 г. "Новый город" попытался оспорить это решение. Однако арбитраж встал на сторону городской администрации и отказал. Решение основывалось на том, что в условиях договора РЗТ не прописана обязанность мэрии согласовать многоэтажную застройку участка.
Застройщик обжаловал и это решение, но апелляционная инстанция также отказала компании. Тогда "Новый город" обратился в арбитражный суд Поволжского округа. Вышестоящая инстанция отменила решения арбитражного суда Самарской области и Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда, дело отправили на новое рассмотрение.
Передавая дело на региональный суд, кассационная инстанция указала, что один из спорных участков площадью 2505 кв. м (тот, рядом с которым находится "Соколовская богадельня") расположен вне границ охранных зон объектов культурного наследия и находится на территории, допускающей строительство новых объектов. При этом большая часть участка (93%, 2341 кв. м) расположена в границах зон регулирования застройки с предельной высотой зданий более 20 м (более пяти этажей).
У второго участка - площадью 18 037 кв. м (рядом с "Техникумом" и "Зданием городского ломбарда") только 15% площади расположено в границах территории, запрещающей строительство новых объектов, а большая часть участка (56%, 10 100 кв. м) - в границах зон регулирования застройки с предельной высотой зданий более 20 м (более пяти этажей).
Кроме того, УГООКН в своем отзыве на иск указало на возможность размещения на участках "Нового города" многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше.
При этом ООО СЗ ИК "Новый город" в рамках договора о развитии застроенной территории уже успело разработать проект планировки, график освоения территории, получило необходимые согласования и полностью выполнило программу отселения из ветхого аварийного жилья.
Теперь же Арбитражный суд Самарской области постановил признать недействительным постановление городской администрации об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования участков. При этом региональное министерство градостроительной политики обязали выдать разрешение для обоих участков. Также с горадминистрации взыщут расходы на судебную экспертизу (170 тыс. руб.) и расходы на госпошлину - 3 тыс. рублей.
Это решение смогут обжаловать в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде.
Последние комментарии
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.
Зачем слушать этих непонятных противников. Они явно не понимают, что городу и региону даст такое строительство. В других регионах днём с огнём ищут таких застройщиков и девелоперов. А у нас сам пришёл.
Где парки? Опять назовут сквер, созданный в советском времени, именем Азарова, Ливанского, Хинштейна.
Мало того, что разделили на квадраты, начали точечную застройку, так еще и цену занижают. Никто не звал Тюмень, жители не согласны с этим застройщиком! Безымянка ждет Дон и Град, Паритету - НЕТ!