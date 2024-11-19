"ТОП-Строй" намерен выкупить два участка бывшего Завода клапанов

ООО "ТОП-Строй" судится с департаментом управления имуществом Самары за возможность выкупить два земельных участка под постройками бывшего ОАО "Самарский завод клапанов" на ул. Князя Григория Засекина, 6б.

Компания оспаривает приказ городского департамента градостроительства, которым было отказано в предоставлении в собственность за плату земельных участков, государственная собственность на который не разграничена. "ТОП-Строй" также обязывает ведомство принять решение в пользу истца, поскольку он владеет строениями бывшего завода клапанов.

Площадь спорных территорий составляет 1,4 тыс. кв. м и 2,9 тыс. кв. метров. Их кадастровая стоимость - 3,1 млн и 6,4 млн руб., соответственно. Согласно закону "О введении в действие Земельного кодекса РФ", выкупная цена участков составляет 2,5% от кадастровой стоимости.

Большая территория бывшего завода клапанов, площадью 32,9 тыс. кв. м, находится в собственности компании. На два спорных участка "ТОП-Строй" имеет право постоянного бессрочного пользования. На них находятся здание лаборатории заводоуправления и клуба, пристрой - художественная мастерская, инженерный корпус (заводоуправление), корпус инструментального цеха, проходная у центрального входа заводоуправления, пристрой склада центрально-инструментального склада и абразивная мастерская.

Формально продаже земель препятствует несоответствие вида их разрешенного использования территориальной зоне Ц-1 (Многофункциональная зона в границах исторического поселения). Разрешенное использование площадок по документам - фактически занимаемый земельный участок территорией завода, но зоной Ц-1 не предусмотрено размещение производства.

Как сообщил в судебном заседании представитель ООО "ТОП-Строй" Антон Ефремов, на спорных территориях находятся ветхие строения, которые требуют ремонта. Ситуация с землей не позволяет без рисков инвестировать в активы.

Напомним, в 2024 г. компания инициировала проведение археологической разведки квартала в границах улиц Князя Г.Засекина, Кутякова, Водников. В результате исследований выявлен памятник археологии "Культурный слой г. Самара в границах ул. Засекина, Кутякова, Водников". До того - в 2021 г. - "ТОП-Строй" частично оспорил распоряжение правительства Самарской области, которым предусматривалось разделение площадки компании на две части с целью продления улицы А.Толстого. В результате этого процесса корпуса завода оказались бы на пути этой улицы, на разных земельных участках и попали бы в зону общего пользования.