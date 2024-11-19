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"ТОП-Строй" намерен выкупить два участка бывшего Завода клапанов

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "ТОП-Строй" судится с департаментом управления имуществом Самары за возможность выкупить два земельных участка под постройками бывшего ОАО "Самарский завод клапанов" на ул. Князя Григория Засекина, 6б.

Фото: pkk.rosreestr.ru

Компания оспаривает приказ городского департамента градостроительства, которым было отказано в предоставлении в собственность за плату земельных участков, государственная собственность на который не разграничена. "ТОП-Строй" также обязывает ведомство принять решение в пользу истца, поскольку он владеет строениями бывшего завода клапанов.

Площадь спорных территорий составляет 1,4 тыс. кв. м и 2,9 тыс. кв. метров. Их кадастровая стоимость - 3,1 млн и 6,4 млн руб., соответственно. Согласно закону "О введении в действие Земельного кодекса РФ", выкупная цена участков составляет 2,5% от кадастровой стоимости.

Большая территория бывшего завода клапанов, площадью 32,9 тыс. кв. м, находится в собственности компании. На два спорных участка "ТОП-Строй" имеет право постоянного бессрочного пользования. На них находятся здание лаборатории заводоуправления и клуба, пристрой - художественная мастерская, инженерный корпус (заводоуправление), корпус инструментального цеха, проходная у центрального входа заводоуправления, пристрой склада центрально-инструментального склада и абразивная мастерская. 

Формально продаже земель препятствует несоответствие вида их разрешенного использования территориальной зоне Ц-1 (Многофункциональная зона в границах исторического поселения). Разрешенное использование площадок по документам - фактически занимаемый земельный участок территорией завода, но зоной Ц-1 не предусмотрено размещение производства. 

Как сообщил в судебном заседании представитель ООО "ТОП-Строй" Антон Ефремов, на спорных территориях находятся ветхие строения, которые требуют ремонта. Ситуация с землей не позволяет без рисков инвестировать в активы. 

Напомним, в 2024 г. компания инициировала проведение археологической разведки квартала в границах улиц Князя Г.Засекина, Кутякова, Водников. В результате исследований выявлен памятник археологии "Культурный слой г. Самара в границах ул. Засекина, Кутякова, Водников". До того - в 2021 г. - "ТОП-Строй" частично оспорил распоряжение правительства Самарской области, которым предусматривалось разделение площадки компании на две части с целью продления улицы А.Толстого. В результате этого процесса корпуса завода оказались бы на пути этой улицы, на разных земельных участках и попали бы в зону общего пользования.

По информации ИАС Seldon.Basis, ООО "ТОП-Строй" с уставным капиталом 10 тыс. руб. создано в 2008 г. в Самаре. Основной вид деятельности - строительство зданий. Директор - Дмитрий Дорофеев, который выступает собственником ООО "Техоборонпром-инструмент" и ООО "Стройиндустрия", которые связывают с Алексеем Леушкиным. Владелец  ООО "ТОП-Строй" - Ольга Полякова.

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