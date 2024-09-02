Археологи признали невозможной застройку территории завода клапанов в Самаре

Управление государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) Самарской области опубликовало акт историко-культурной экспертизы земельного участка на ул. Князя Григория Засекина, 6. Это территория завода клапанов, который снесли в 2017 году.

Площадка принадлежит ООО "Топ-Строй", которую связывают с именем известного самарского бизнесмена Алексея Леушкина. Компания планировала строительство жилых домов и торгового центра. Но археологи, историки и архитекторы выступили против. Они настаивали на проведении раскопок на территории завода и обеспечении защиты культурного слоя, так как считают, что именно здесь располагалась основная часть Самарской крепости, построенной в 1586 году.

В 2024 г. "Топ-Строй" инициировал проведение археологической разведки квартала, чтобы установить, есть ли там фрагменты древней крепости или нет. Работы поручили специализированной организации ООО "Гефест" — команде археолога Виктора Цибина.

"Освоение участка началось в XVI в. — именно на этой территории, по мнению подавляющего большинства исследователей, располагалась Самарская крепость, основанная князем Григорием Засекиным и ставшая основой города. Крепость сгорела во время пожара 1703 г. и больше не восстанавливалась. Также с высокой долей вероятности на участке целиком или частично также располагались в разное время: соборная Троицкая церковь (первый самарский православный храм), Спасо-Преображенские мужской и женский монастыри и церкви при них, Никольская церковь, Казанский собор, Смоленская церковь. Таким образом, данная территория занимает уникальное положение в истории Самары и имеет важнейшее значение для изучения развития и становления города", — отметил Виктор Цибин в своем исследовании.

Во время археологической разведки специалисты нашли несколько захоронений, следы пожарищ, фрагменты гончарной и лепной керамики, изделия из фарфора и стекла, металлические гвозди, медный крест и кости животных. Также они обнаружили фрагмент кирпичной кладки, предположительно являющийся остатками фундамента Казанского собора, и каменную кладку, которая может быть сохранившимся элементом мостовой Хлебной площади. Была выявлена и часть некой срубовой конструкции. Но условия не позволяли археологам ее детально изучить. Поэтому конструкции законсервировали.

"Обнаруженные археологические предметы датируют культурный слой, предположительно, серединой I тыс. н. э., концом XVI –– началом XX века. Он располагается в границах улиц Князя Григория Засекина, Кутякова и Водников и занимает площадь 26,9 тыс. кв. метров. Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на участке невозможно (отрицательное заключение). Перед началом реализации хозяйственного освоения площадки требуется разработка раздела или проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия или плана проведения спасательных

археологических полевых работ", — следует из заключения Виктора Цибина. Кстати, этот культурный слой уже признали объектом культурного наследия.

В то же время эксперт отметил, что на части территории завода клапанов общей площадью 5,9 тыс. кв. метров объектов археологического наследия не обнаружили. Поэтому проведение строительных работ на нем возможно.

Интересным результатом исследования также стало обнаружение на некоторых участка сильного загрязнения нефтепродуктами.