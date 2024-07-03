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Культура

В Самаре территорию завода клапанов признали памятником археологии

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Культурный слой, обнаруженный на территории завода клапанов в Самаре, включили в перечень выявленных объектов культурного наследия Самарской области. Профильное управление регионального правительства уже выпустило приказ об этом.

"Объект археологического наследия обнаружили во время полевых работ. Он находится в границах улиц Князя Григория Засекина, Кутякова и Водников, в 322 метрах к северо-западу от "Нового элеватора", — говорится в приказе управления государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) Самарской области.

Территория бывшего завода клапанов находится в границах улиц Водников, Кутякова, Засекина. Она принадлежит компании "Топ-Строй", которую связывают с именем известного самарского бизнесмена Алексея Леушкина.

Несколько лет назад собственник снес корпуса предприятия. На его месте планировалось строительство торгового центра. Но археологи, историки и архитекторы выступили против. Они настаивали на проведении раскопок на территории завода и обеспечении защиты культурного слоя, так как считают, что именно здесь располагалась основная часть Самарской крепости, построенной в 1586 году.

Однако выполнения этих работ пришлось ждать несколько лет. Раскопки начались весной 2024 года. Археологи нашли несколько захоронений, следы пожарищ, фрагменты гончарной и лепной керамики, изделия из фарфора, металлические гвозди, медный крест и кости животных.

"Больший интерес вызывают остатки деревянного сруба в три венца, строительные конструкции, состоящие из бутового камня, дерева и кирпичной кладки на известковом растворе. Однако, чтобы соотнести их с оборонительными сооружениями или известными зданиями потребуется проведение дополнительных исследований", — сообщали в УГООКН. 

В перспективе на территории завода клапанов хотят открыть музей археологии. Это обозначено в эскизе застройки стрелки рек Волги и Самары.

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