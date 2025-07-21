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Происшествия

В Самарской области нелегалов ловили с помощью беспилотников

САМАРА. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области прошли очередные рейды по поиску мигрантов-нарушителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Так, в Волжском районе во время проверки обнаружили более 40 нарушений. При этом правоохранители использовали беспилотник, который нашел пытавшихся скрыться мигрантов.

Трое человек работали без необходимых документов в РФ, а один из них еще и незаконно проник в страну.

Также к административной ответственности привлекут работодателей, взявших на работу нарушителей.

Гид потребителя

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Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

QAPI USTASI 18 января 2025 12:42 Под Сызранью погиб водитель Kia, столкнувшись с фурой

есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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