В Самарской области нелегалов ловили с помощью беспилотников

В Самарской области прошли очередные рейды по поиску мигрантов-нарушителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Так, в Волжском районе во время проверки обнаружили более 40 нарушений. При этом правоохранители использовали беспилотник, который нашел пытавшихся скрыться мигрантов.

Трое человек работали без необходимых документов в РФ, а один из них еще и незаконно проник в страну.

Также к административной ответственности привлекут работодателей, взявших на работу нарушителей.