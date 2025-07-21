В Самарской области нелегалов ловили с помощью беспилотников

В Самарской области прошли очередные рейды по поиску мигрантов-нарушителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Так, в Волжском районе во время проверки обнаружили более 40 нарушений. При этом правоохранители использовали беспилотник, который нашел пытавшихся скрыться мигрантов.
Трое человек работали без необходимых документов в РФ, а один из них еще и незаконно проник в страну.
Также к административной ответственности привлекут работодателей, взявших на работу нарушителей.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.