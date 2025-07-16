Самарский театр "Пластилиновый дождь" представит новый спектакль на "Елагином острове"

Самарский независимый уличный театр "Пластилиновый дождь" готовится к знаменательному событию: благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив коллектив получил уникальную возможность представить свой новый масштабный спектакль "Заповедная" на престижной площадке — всероссийском фестивале уличных театров "Елагин парк". Премьера, вдохновлённая мифологией родного края, состоится 18 июля.
Эта поездка в культурную столицу — не просто гастроли, а признание таланта и новаторства самарского театра, который уже не первый год удивляет публику своими необычными постановками.
Спектакль "Заповедная" — это результат кропотливой работы по сохранению и переосмыслению фольклора Самарского края. "Пластилиновый дождь" бережно собрал воедино легенды о Жигулевских горах, чтобы представить их в новом, захватывающем формате.
"Возможность показать "Заповедную" в Санкт-Петербурге — это огромный шанс для нас, возможность рассказать о богатой культуре Самарского края на федеральном уровне", — говорит концертный директор театра Анастасия Захарова.
Зрителей ждет зрелищная постановка, обещающая уникальные инженерные решения, воздушную акробатику и дизайнерские костюмы ручной работы. На сцене оживут сказочный город Ладаград, огромный Сом, парящий Орлан и величественная Гора-хозяйка.
Режиссер театра Игорь Шадрин подчеркивает: "Жигулевские горы — это уникальное место, наполненное мифами. Именно эта атмосфера и вдохновила нас на создание спектакля".
"Заповедная" стала возможной благодаря поддержке ПФКИ, а "Пластилиновый дождь" уже трижды становился обладателем гранта, что позволило театру реализовать такие проекты, как спектакль-променад "Путешествие одного пианино" и летний фестиваль уличного искусства.
"Это огромный труд нашей команды, которая работает над созданием чего-то волшебного", — признается актер Иван Стрельников, исполнитель роли Орлана.
Выступление самарского театра в Санкт-Петербурге — это не только важное событие для самого коллектива, но и значимое культурное событие для всего региона. "Пластилиновый дождь" отправляется в Северную столицу с миссией — рассказать о Самарской области языком искусства, языком, понятным каждому зрителю.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.