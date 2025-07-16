Самарский театр "Пластилиновый дождь" представит новый спектакль на "Елагином острове"

Самарский независимый уличный театр "Пластилиновый дождь" готовится к знаменательному событию: благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив коллектив получил уникальную возможность представить свой новый масштабный спектакль "Заповедная" на престижной площадке — всероссийском фестивале уличных театров "Елагин парк". Премьера, вдохновлённая мифологией родного края, состоится 18 июля.

Эта поездка в культурную столицу — не просто гастроли, а признание таланта и новаторства самарского театра, который уже не первый год удивляет публику своими необычными постановками.

Спектакль "Заповедная" — это результат кропотливой работы по сохранению и переосмыслению фольклора Самарского края. "Пластилиновый дождь" бережно собрал воедино легенды о Жигулевских горах, чтобы представить их в новом, захватывающем формате.

"Возможность показать "Заповедную" в Санкт-Петербурге — это огромный шанс для нас, возможность рассказать о богатой культуре Самарского края на федеральном уровне", — говорит концертный директор театра Анастасия Захарова.

Зрителей ждет зрелищная постановка, обещающая уникальные инженерные решения, воздушную акробатику и дизайнерские костюмы ручной работы. На сцене оживут сказочный город Ладаград, огромный Сом, парящий Орлан и величественная Гора-хозяйка.

Режиссер театра Игорь Шадрин подчеркивает: "Жигулевские горы — это уникальное место, наполненное мифами. Именно эта атмосфера и вдохновила нас на создание спектакля".

"Заповедная" стала возможной благодаря поддержке ПФКИ, а "Пластилиновый дождь" уже трижды становился обладателем гранта, что позволило театру реализовать такие проекты, как спектакль-променад "Путешествие одного пианино" и летний фестиваль уличного искусства.

"Это огромный труд нашей команды, которая работает над созданием чего-то волшебного", — признается актер Иван Стрельников, исполнитель роли Орлана.

Выступление самарского театра в Санкт-Петербурге — это не только важное событие для самого коллектива, но и значимое культурное событие для всего региона. "Пластилиновый дождь" отправляется в Северную столицу с миссией — рассказать о Самарской области языком искусства, языком, понятным каждому зрителю.