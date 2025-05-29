Шостакович опера балет готовится к премьере балета "Крылья. Время любить"

Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича представит премьеру балета "Крылья. Время любить" 28 июня в 18:30.

Когда-то, на заре мироздания, в мире, лишённом любви и погружённом в холод и мрак, царила тишина. Серые люди-коконы населяли это безжизненное пространство, пока в небе не появились два белых парящих орла… "Крылья. Время любить" — это хореографическая притча о любви, созданная на основе рассказа В. А. Заренкова "Орлы и Люди".

Вместе с хореографом Александрой Тихомировой создатели спектакля рассказывают историю, в которой переплетаются судьбы двух пар — людей и птиц. Спектакль заставляет задуматься о вечных ценностях, о хрупкости человеческого счастья, о силе верности и любви, способной преобразить этот мир.

Либретто Вячеслава Заренкова и Александры Тихомировой по мотивам произведения Вячеслава Заренкова "Орлы и Люди"

Композитор — Михаил Крылов

Музыкальная редакция и аранжировка лауреата Государственной премии Республики Беларусь Олега Ходоско

Хореограф, балетмейстер-постановщик — обладатель медали Франциска Скорины, лауреат Национальной премии РБ Александра Тихомирова

Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик — лауреат международного конкурса Евгений Хохлов

Художник-постановщик — народный художник России Вячеслав Окунев

Художник по свету — заслуженный работник культуры России Ирина Вторникова

Художник по видеоконтенту — Виктория ЗлотниковаДирижер — Алишер Бабаев