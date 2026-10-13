Екатерина Тархова частично признала вину и попросилась на СВО

Во вторник, 13 октября, в Самарском областном суде продолжалось рассмотрение уголовного дела в отношении 31-летней Екатерины Тарховой, которая во время заседания пять часов давала показания. По окончании выступления она ходатайствовала об отправки ее на СВО.
Первые три часа подсудимая рассказывала суду о перипетиях своей судьбы и жизни своей семьи. При этом она упомянула всех знакомых деда-мэра и дала им характеристику. Особо она отметила тех, кто разбогател на "дружбе" с Виктором Тарховым.
Она рассказала, что так любила свою мать, что собиралась отдать ей свою почку. А вульгарную СМС-переписку с ней объяснила тем, что с ее телефона ругательства теще слал ее бывший муж Влад. Суть их денежного конфликта она не знает, никогда деньгами не интересовалась.
Подсудимая не постеснялась негативно отозваться о женщине, которая после ее ареста больше года заботилась о сыне Екатерины, будучи его опекуном.
Перед тем как подсудимая перешла к описанию вменяемого ей убийства, потерпевшая — дочь жертв — попросила, чтобы ей позволили покинуть зал.
Суть показаний подсудимой сводится к тому, что она употребляла те же препараты, которые давала деду и бабушке. От этого в ее организме происходило что-то ей непонятное. Делала она это под давлением Натэллы Метревели. А после ареста обвиняемая настаивала на экспертизе ее крови, но этого не сделали.
Как рассказала Екатерина Тархова, Димитр Метревели, прибыв в Самару, жил в ее квартире на ул. Садовой. Но однажды Екатерина впустила его в квартиру деда, который уже был в "непонятном состоянии". Метревели стал давать бабушке капсулы с неким веществом, связав той руки.
Когда Димитр 29 декабря 2024 года уехал, старики были еще живы. Подсудимая вызывала бабушке "скорую помощь", вызывала медсестру. Но медики ничего серьезного у пожилой женщины не обнаружили.
По словам Тарховой, она не может конкретно указать время смерти своих жертв. Дедушка умер числа 2-3 января, а бабушка через день. Она сама около недели жила в квартире с их трупами, но постоянно звонила Натэлле, спрашивая, что делать с телами. На вызов прилетел Димитр и с 3 по 9 января управился с проблемой. Сама подсудимая за процессом не наблюдала, а по командам Натэллы ездила по магазинам, приобретая инструмент и расходные материалы. Если Катерина артачилась и задавала лишние вопросы, то руководительница угрожала ей и ее сыну расправой, добиваясь беспрекословного послушания.
Подсудимая назвала себя инструментом в чужих руках, не признавала, что совершила умышленное преступление в группе лиц особо жестоким способом и, соответственно, не глумилась над телами. А все остальное ей вмененное она, по ее словам, готова искупить на СВО.
Напомним, экс-мэр Самары Виктор Тархов и его супруга Наталья пропали в январе 2025 года. Один из знакомых обратился в полицию. 5 февраля 2025 г. суд арестовал Екатерину Тархову, а позже она признала вину. Следствие полагает, что у нее были сообщники. В причастности к преступлению подозревают Нателлу (Светлану) Метревели и ее племянника Димитра (Дмитрия) Метревели. Их местонахождение не установлено, они объявлены в розыск. Кроме того, под суд подпала еще одна предполагаемая подельница Екатерины Тарховой - Таисия Киселева (мать Нателлы Метревели).
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...