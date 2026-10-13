16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Екатерина Тархова частично признала вину и попросилась на СВО Экс-замглавы администрации Жигулевска Смурага просит смягчить ему наказание за коррупцию Виновник смертельного мотоДТП в Тольятти получил пять лет колонии Самарец получил 18 с половиной лет колонии за убийство с особой жестокостью Экс-глава Безенчукского района заново предстал перед судом

Суды Происшествия

Екатерина Тархова частично признала вину и попросилась на СВО

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 128
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 13 октября, в Самарском областном суде продолжалось рассмотрение уголовного дела в отношении 31-летней Екатерины Тарховой, которая во время заседания пять часов давала показания. По окончании выступления она ходатайствовала об отправки ее на СВО.

Фото: Вета Мурзина

Первые три часа подсудимая рассказывала суду о перипетиях своей судьбы и жизни своей семьи. При этом она упомянула всех знакомых деда-мэра и дала им характеристику. Особо она отметила тех, кто разбогател на "дружбе" с Виктором Тарховым.

Она рассказала, что так любила свою мать, что собиралась отдать ей свою почку. А вульгарную СМС-переписку с ней объяснила тем, что с ее телефона ругательства теще слал ее бывший муж Влад. Суть их денежного конфликта она не знает, никогда деньгами не интересовалась.

Подсудимая не постеснялась негативно отозваться о женщине, которая после ее ареста больше года заботилась о сыне Екатерины, будучи его опекуном.

Перед тем как подсудимая перешла к описанию вменяемого ей убийства, потерпевшая — дочь жертв — попросила, чтобы ей позволили покинуть зал.

Суть показаний подсудимой сводится к тому, что она употребляла те же препараты, которые давала деду и бабушке. От этого в ее организме происходило что-то ей непонятное. Делала она это под давлением Натэллы Метревели. А после ареста  обвиняемая настаивала на экспертизе ее крови, но этого не сделали.

Как рассказала Екатерина Тархова, Димитр Метревели, прибыв в Самару, жил в ее квартире на ул. Садовой. Но однажды Екатерина впустила его в квартиру деда, который уже был в "непонятном состоянии". Метревели стал давать бабушке капсулы с неким веществом, связав той руки.

Когда Димитр 29 декабря 2024 года уехал, старики были еще живы. Подсудимая вызывала бабушке "скорую помощь", вызывала медсестру. Но медики ничего серьезного у пожилой женщины не обнаружили.

По словам Тарховой, она не может конкретно указать время смерти своих жертв. Дедушка умер числа 2-3  января, а бабушка через день. Она сама около недели жила в квартире с их трупами, но постоянно звонила Натэлле, спрашивая, что делать с телами. На вызов прилетел Димитр и с 3 по 9 января управился с проблемой. Сама подсудимая за процессом не наблюдала, а по командам Натэллы ездила по магазинам, приобретая инструмент и расходные материалы. Если Катерина артачилась и задавала лишние вопросы, то руководительница угрожала ей и ее сыну расправой, добиваясь беспрекословного послушания.

Подсудимая назвала себя инструментом в чужих руках, не признавала, что совершила умышленное преступление в группе лиц особо жестоким способом и, соответственно, не глумилась над телами. А все остальное ей вмененное она, по ее словам, готова искупить на СВО.

Напомним, экс-мэр Самары Виктор Тархов и его супруга Наталья пропали в январе 2025 года. Один из знакомых обратился в полицию. 5 февраля 2025 г. суд арестовал Екатерину Тархову, а позже она признала вину. Следствие полагает, что у нее были сообщники. В причастности к преступлению подозревают Нателлу (Светлану) Метревели и ее племянника Димитра (Дмитрия) Метревели. Их местонахождение не установлено, они объявлены в розыск. Кроме того, под суд подпала еще одна предполагаемая подельница Екатерины Тарховой - Таисия Киселева (мать Нателлы Метревели).

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Lavrinenko 04 сентября 2026 04:49 В Самаре рассматривают дело о махинациях при подключении газа жене начальника БЭП

Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!

Ксения Штефан 03 сентября 2026 19:34 В Самаре пересмотрят приговор следователю за фальсификацию дела

Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru

Екатерина Юрьевна 28 августа 2026 09:15 В Самаре пересмотрят приговор следователю за фальсификацию дела

Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!

Александр Ч 28 июля 2026 15:10 В Самарской области фирма три года судилась с многодетной семьей из-за лошадей на поле

Позор фирме Биотон

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1