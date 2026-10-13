Екатерина Тархова частично признала вину и попросилась на СВО

Во вторник, 13 октября, в Самарском областном суде продолжалось рассмотрение уголовного дела в отношении 31-летней Екатерины Тарховой, которая во время заседания пять часов давала показания. По окончании выступления она ходатайствовала об отправки ее на СВО.

Первые три часа подсудимая рассказывала суду о перипетиях своей судьбы и жизни своей семьи. При этом она упомянула всех знакомых деда-мэра и дала им характеристику. Особо она отметила тех, кто разбогател на "дружбе" с Виктором Тарховым.

Она рассказала, что так любила свою мать, что собиралась отдать ей свою почку. А вульгарную СМС-переписку с ней объяснила тем, что с ее телефона ругательства теще слал ее бывший муж Влад. Суть их денежного конфликта она не знает, никогда деньгами не интересовалась.

Подсудимая не постеснялась негативно отозваться о женщине, которая после ее ареста больше года заботилась о сыне Екатерины, будучи его опекуном.

Перед тем как подсудимая перешла к описанию вменяемого ей убийства, потерпевшая — дочь жертв — попросила, чтобы ей позволили покинуть зал.

Суть показаний подсудимой сводится к тому, что она употребляла те же препараты, которые давала деду и бабушке. От этого в ее организме происходило что-то ей непонятное. Делала она это под давлением Натэллы Метревели. А после ареста обвиняемая настаивала на экспертизе ее крови, но этого не сделали.

Как рассказала Екатерина Тархова, Димитр Метревели, прибыв в Самару, жил в ее квартире на ул. Садовой. Но однажды Екатерина впустила его в квартиру деда, который уже был в "непонятном состоянии". Метревели стал давать бабушке капсулы с неким веществом, связав той руки.

Когда Димитр 29 декабря 2024 года уехал, старики были еще живы. Подсудимая вызывала бабушке "скорую помощь", вызывала медсестру. Но медики ничего серьезного у пожилой женщины не обнаружили.

По словам Тарховой, она не может конкретно указать время смерти своих жертв. Дедушка умер числа 2-3 января, а бабушка через день. Она сама около недели жила в квартире с их трупами, но постоянно звонила Натэлле, спрашивая, что делать с телами. На вызов прилетел Димитр и с 3 по 9 января управился с проблемой. Сама подсудимая за процессом не наблюдала, а по командам Натэллы ездила по магазинам, приобретая инструмент и расходные материалы. Если Катерина артачилась и задавала лишние вопросы, то руководительница угрожала ей и ее сыну расправой, добиваясь беспрекословного послушания.

Подсудимая назвала себя инструментом в чужих руках, не признавала, что совершила умышленное преступление в группе лиц особо жестоким способом и, соответственно, не глумилась над телами. А все остальное ей вмененное она, по ее словам, готова искупить на СВО.

Напомним, экс-мэр Самары Виктор Тархов и его супруга Наталья пропали в январе 2025 года. Один из знакомых обратился в полицию. 5 февраля 2025 г. суд арестовал Екатерину Тархову, а позже она признала вину. Следствие полагает, что у нее были сообщники. В причастности к преступлению подозревают Нателлу (Светлану) Метревели и ее племянника Димитра (Дмитрия) Метревели. Их местонахождение не установлено, они объявлены в розыск. Кроме того, под суд подпала еще одна предполагаемая подельница Екатерины Тарховой - Таисия Киселева (мать Нателлы Метревели).