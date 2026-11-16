Сельчанка из Самарской области обманула пенсионерку с помощью "билетов Банка приколов"

Красноармейский районный суд Самарской области вынес приговор местной жительнице, которую обвиняли в мошенничестве с деньгами.
В начале августа 2026 г. ранее судимая сельчанка нашла среди игрушек внучки "билеты Банка приколов" и решила обмануть 85-летнюю соседку.
С 11 по 16 августа она шесть раз ходила к пенсионерке и просила разменять ей эти купюры номиналом от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Потерпевшая, доверявшая соседке, не разглядывала их и отдавала настоящие деньги. В результате она лишилась 26 тыс. рублей.
На суде обвиняемая признала вину. Ей назначили полтора года принудительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства. Кроме того, с учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору ей назначили штраф 20 тыс. рублей. Также она должна будет возместить ущерб потерпевшей.
Последние комментарии
Прекрасная заказная статья. Авторы побойтесь бога, вы станете причастными к отъему наследства у молодой 21 -летней девушки, и с высокой вероятность поможете сломать ей жизнь . Идет борьба за очень крупное наследство, очень высокопоставленные люди не чураются использовать самые грязные методы. Закрыли в СИЗО и очерняют единственного человека, который серьезно встала на защиту Леи Арцукевич. Люди проснитесь! Произвол судебной и следственной системы в действии!
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон