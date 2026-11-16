Сельчанка из Самарской области обманула пенсионерку с помощью "билетов Банка приколов"

Красноармейский районный суд Самарской области вынес приговор местной жительнице, которую обвиняли в мошенничестве с деньгами.

В начале августа 2026 г. ранее судимая сельчанка нашла среди игрушек внучки "билеты Банка приколов" и решила обмануть 85-летнюю соседку.

С 11 по 16 августа она шесть раз ходила к пенсионерке и просила разменять ей эти купюры номиналом от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Потерпевшая, доверявшая соседке, не разглядывала их и отдавала настоящие деньги. В результате она лишилась 26 тыс. рублей.

На суде обвиняемая признала вину. Ей назначили полтора года принудительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства. Кроме того, с учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору ей назначили штраф 20 тыс. рублей. Также она должна будет возместить ущерб потерпевшей.