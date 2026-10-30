Семья экс-судьи Александра Ефанова не смогла оспорить взыскание 1,2 млрд рублей

Судебная коллегия по гражданским делам Самарского областного суда оставила в силе решение Октябрьского районного суда по антикоррупционному иску Генпрокуратуры к Александру Ефанову.
Речь идет о взыскании более 1 млрд рублей ущерба, причиненного лесному фонду Самарской области из‑за утраты прав федеральной собственности на земельные участки, а также о конфискации активов семьи бывшего председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова.
История дела берет начало в масштабных разбирательствах вокруг вывода земель из госсобственности. Одним из ключевых эпизодов стала история с землями на острове Поджабный. Суд признал виновными экс‑директоров фирмы "Эра" Олега Купцова и Сергея Кузина, а также экс‑начальника отдела Самарского БТИ Андрея Зуева — хотя уголовное преследование в отношении них прекратили за истечением срока давности. В рамках разбирательства были снесены незаконные строения и коттеджи в районе 1‑й просеки, принадлежавшие подконтрольной Ефанову компании "Хорс".
В рамках гражданского иска Октябрьский районный суд Самары принял обеспечительные меры: под арест попало имущество бывшего судьи, его супруги Ольги, сына Ивана Ефанова и его жены Анны. Третьим лицом в деле выступало ООО "Эра", а в апелляции к процессу также подключилось ООО "Согаз‑жизнь".
Адвокаты членов семьи Ефанова обжаловали решение районного суда, настаивая на его отмене. Однако по итогам рассмотрения апелляционных жалоб Самарский областной суд поддержал позицию первой инстанции: взыскание ущерба и конфискация активов оставлены в силе, доводы жалоб признаны несостоятельными.
Последние комментарии
Прекрасная заказная статья. Авторы побойтесь бога, вы станете причастными к отъему наследства у молодой 21 -летней девушки, и с высокой вероятность поможете сломать ей жизнь . Идет борьба за очень крупное наследство, очень высокопоставленные люди не чураются использовать самые грязные методы. Закрыли в СИЗО и очерняют единственного человека, который серьезно встала на защиту Леи Арцукевич. Люди проснитесь! Произвол судебной и следственной системы в действии!
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон