Семья экс-судьи Александра Ефанова не смогла оспорить взыскание 1,2 млрд рублей

Судебная коллегия по гражданским делам Самарского областного суда оставила в силе решение Октябрьского районного суда по антикоррупционному иску Генпрокуратуры к Александру Ефанову.

Речь идет о взыскании более 1 млрд рублей ущерба, причиненного лесному фонду Самарской области из‑за утраты прав федеральной собственности на земельные участки, а также о конфискации активов семьи бывшего председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова.

История дела берет начало в масштабных разбирательствах вокруг вывода земель из госсобственности. Одним из ключевых эпизодов стала история с землями на острове Поджабный. Суд признал виновными экс‑директоров фирмы "Эра" Олега Купцова и Сергея Кузина, а также экс‑начальника отдела Самарского БТИ Андрея Зуева — хотя уголовное преследование в отношении них прекратили за истечением срока давности. В рамках разбирательства были снесены незаконные строения и коттеджи в районе 1‑й просеки, принадлежавшие подконтрольной Ефанову компании "Хорс".

В рамках гражданского иска Октябрьский районный суд Самары принял обеспечительные меры: под арест попало имущество бывшего судьи, его супруги Ольги, сына Ивана Ефанова и его жены Анны. Третьим лицом в деле выступало ООО "Эра", а в апелляции к процессу также подключилось ООО "Согаз‑жизнь".

Адвокаты членов семьи Ефанова обжаловали решение районного суда, настаивая на его отмене. Однако по итогам рассмотрения апелляционных жалоб Самарский областной суд поддержал позицию первой инстанции: взыскание ущерба и конфискация активов оставлены в силе, доводы жалоб признаны несостоятельными.