Самарец, размахивавший оружием и сбивший насмерть пешехода, отправится в колонию

В Самаре суд вынес приговор мужчине, который устроил дебош в центре города, а потом сбил насмерть пешехода. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Напомним, в августе 2025 г. пьяный мужчина поссорился с бывшей женой и угрожал убить ее. Женщина пыталась убежать, но экс-супруг догнал ее на парковке возле площади Куйбышева и достал травматический пистолет.
Вечером этого же дня подсудимый нетрезвым сел за руль Toyota Land Cruiser. Двигаясь по ул. Галактионовской с превышением скорости, он сбил 48-летнего пешехода на нерегулируемом переходе. Мужчина погиб на месте.
Самарца признали виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством"), ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия") и п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Суд назначил обвиняемому пять с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
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