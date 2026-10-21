Самарское УФАС занялось "Перчини" из-за рекламы с лапшой на памятниках

Реклама ресторана "Перчини", в которой на самарских Монументе Славы и фонтане "Парус" разместили лапшу, признана ненадлежащей. Об этом сообщает Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области.

Возмущение горожан вызвала реклама, появившаяся на площади Славы: жители посчитали, что использование памятников в таком контексте выглядит неуважительно. Рекламные креативы распространялись в сети, но после обращения в антимонопольное ведомство их убрали из публичного доступа.

В компании заявили, что стремились подчеркнуть связь бренда с городской средой и не имели намерения кого‑либо обидеть. Однако в УФАС напомнили о значимости объектов: Монумент Славы увековечивает трудовой подвиг работников авиационной отрасли в годы Великой Отечественной войны, а фонтан "Парус" служит символом памяти о погибших юнгах.

Согласно закону о рекламе, недопустимо эксплуатировать образы объектов культурного наследия в оскорбительной манере. По итогам рассмотрения дела реклама была признана ненадлежащей.