Самарский суд поддержал участника СВО в споре с минсоцдемографии

Октябрьский районный суд Самары удовлетворил иск военнослужащего — участника СВО к министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области, признав незаконным отказ в назначении ежемесячной денежной выплаты, сообщает региональная прокуратура.

В ходе судебного разбирательства установлено, что военнослужащий заключил первый контракт о прохождении военной службы и был направлен в войсковую часть для выполнения задач в зоне специальной военной операции.

"Обратившись за ежемесячной денежной выплатой в размере 50 тысяч рублей, предусмотренной региональными нормативными правовыми актами, однако получил отказ по формальным основаниям", — уточняет надзорное ведомство.

Суд принял во внимание позицию прокурора и правовую аргументацию: федеральный закон не предусматривает разделения военнослужащих на категории по признаку принадлежности к конкретному подразделению, а риски для всех участников СВО сопоставимы.

В результате с ответчика взыскано 450 тыс. рублей — задолженность за 9 месяцев выплат по 50 тыс. рублей.

Решение оставлено без изменения судом апелляционной инстанции и вступило в законную силу.