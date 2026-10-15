Самарский суд поддержал участника СВО в споре с минсоцдемографии

Октябрьский районный суд Самары удовлетворил иск военнослужащего — участника СВО к министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области, признав незаконным отказ в назначении ежемесячной денежной выплаты, сообщает региональная прокуратура.
В ходе судебного разбирательства установлено, что военнослужащий заключил первый контракт о прохождении военной службы и был направлен в войсковую часть для выполнения задач в зоне специальной военной операции.
"Обратившись за ежемесячной денежной выплатой в размере 50 тысяч рублей, предусмотренной региональными нормативными правовыми актами, однако получил отказ по формальным основаниям", — уточняет надзорное ведомство.
Суд принял во внимание позицию прокурора и правовую аргументацию: федеральный закон не предусматривает разделения военнослужащих на категории по признаку принадлежности к конкретному подразделению, а риски для всех участников СВО сопоставимы.
В результате с ответчика взыскано 450 тыс. рублей — задолженность за 9 месяцев выплат по 50 тыс. рублей.
Решение оставлено без изменения судом апелляционной инстанции и вступило в законную силу.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
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... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...