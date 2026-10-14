Продавец ювелирного магазина в Тольятти больше года меняла украшения на подделки

В Тольятти 39-летней местной жительнице вынесли приговор за крупную растрату. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
С февраля 2025 г. по март 2026 г. женщина, работавшая продавцом-кассиром ювелирного магазина, подменяла оригинальные украшения на подделки. Сумма ущерба составила более 755 тыс. рублей.
Во время следствия, тольяттинка полностью возместила ущерб. Суд назначил ей штраф 50 тыс. рублей.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
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