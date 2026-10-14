Продавец ювелирного магазина в Тольятти больше года меняла украшения на подделки

В Тольятти 39-летней местной жительнице вынесли приговор за крупную растрату. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

С февраля 2025 г. по март 2026 г. женщина, работавшая продавцом-кассиром ювелирного магазина, подменяла оригинальные украшения на подделки. Сумма ущерба составила более 755 тыс. рублей.

Во время следствия, тольяттинка полностью возместила ущерб. Суд назначил ей штраф 50 тыс. рублей.